엘앤케이바이오메드, 美 NASS 2025 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엘앤케이바이오메드는 미국 법인 엘앤케이 스파인(L&K Spine)이 지난 14일부터 16일(현지 시간)까지 미국 콜로라도주에서 열린 세계 최대규모의 척추 분야 국제 학회인 'NASS 2025'에 참가했다고 18일 밝혔다.

1985년 시작해 올해 창립 40주년을 맞은 북미척추학회(NASS)는 전 세계 8000명 이상의 회원을 보유한 척추 분야 최고 권위의 국제 학회다. 올해 행사에는 약 300여 개의 글로벌 척추 관련 의료기기 기업이 참여했다.

엘앤케이 스파인은 단독 부스로 참가해 경추용 신제품인 높이확장형 케이지와 플레이트를 적극 홍보했다. 세계적인 유수의 척추 관련 병원 의료진 및 담당자들과의 미팅을 통해 자체 개발한 경추용 신제품 라인과 요추용 높이확장형 케이지 등을 알렸다. 데모 시현을 통해 특장점들을 설명했다. 또한 주요 글로벌 척추임플란트 기업들과 대리점 계약 및 향후 미국 내 높이확장형 케이지 시장에서의 시장점유율 확대에 대한 전략적 논의를 진행했다.

경추용 높이확장형 케이지는 기존 높이 확장형 케이지와 마찬가지로, 좁은 수술 공간에서도 척추체 종판에 과도한 압력을 가하지 않고 삽입할 수 있는 구조적 장점을 갖추고 있다. 삽입 후에는 높이를 확장해 환자 개개인에 맞춘 맞춤형 사용이 가능하다는 점도 큰 장점이다. 경추 부위는 요추에 비해 구조가 더 작고 민감해, 동일한 기능을 구현하면서도 필요한 강도와 안정성을 확보하기 위해서는 고도의 정밀 설계와 기술력이 필수적이다.

엘앤케이바이오 관계자는 "지속적인 연구개발 끝에 경추용 높이 확장형 케이지 개발에 성공했다"며 "다양한 테스트를 거친 결과 양호한 성능을 확인해 이번에 제품을 선보이게 됐다"고 말했다.

또한 신형 경추용 플레이트는 안전장치를 사용자 중심의 조작 체계를 업그레이드해서 편리하지만 안전하게 사용할 수 있도록 개발했다.

엘앤케이바이오는 지난 7월 높이확장형 케이지 제품군의 시장 확대를 위해 글로벌 메이저사와의 미팅을 시작했다. 지난달에는 글로벌 메이저사 유럽 현지 경영진과 유럽 내 공급망 확대를 위한 미팅을 진행했다. 북미척추학회에서도 글로벌 메이저사 경영진과 제품 공급과 관련된 협력 방안 및 세부 사항에 대해 구체적으로 논의했다.





AD

엘앤케이바이오 관계자는 "글로벌 메이저사와의 공동 협업은 확정된 일정에 맞춰 순항 중"이며 "현재 확정된 사안을 기반으로 계약이 곧 진행될 예정"이라고 말했다.

엘앤케이 스파인 관계자가 'NASS 2025'에서 척추 관련 병원 의료진에게 제품을 설명하고 있다. 엘앤케이바이오메드.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>