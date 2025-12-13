본문 바로가기
트럼프 또 구설수…'여성 6명에 둘러싸였다'

김은하기자

입력2025.12.13 11:00

민주당, 앱스타인 사진 일부 공개
클린턴·게이츠 등 정·재계 인사도 포착

미국 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들이 도널드 트럼프 미국 대통령과 고(故) 제프리 엡스타인이 함께 등장한 사진을 공개하면서, 엡스타인을 둘러싼 의혹이 다시 정치권 화두로 떠올랐다.


워싱턴포스트 등 미국 언론에 따르면 민주당 측은 12일(현지시간) 총 19장의 사진을 공개했다. 사진은 엡스타인 저택에서 확보한 9만5000여 장 중 일부로, 트럼프 대통령 외에 빌 클린턴 전 대통령, 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 영화감독 우디 앨런, 전 백악관 전략가 스티브 배넌 등 정·재계와 문화계 인사들도 함께 찍힌 모습이 담겼다.


트럼프 또 구설수…'여성 6명에 둘러싸였다' 미성년자 성착취범 제프리 앱스타인이 보관해온 사진이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 여러 여성과 나란히 있다. AFP연합뉴스
사진 속 트럼프 대통령은 엡스타인과 함께 서 있거나 여러 여성과 나란히 포즈를 취하는 장면에 등장하며, 여성들의 얼굴은 모두 가려져 있다. 한 장에서는 '트럼프 콘돔(Trump Condoms)'을 4달러 50센트에 판매한다는 팻말도 확인된다. 다만 촬영 시점과 장소는 표기되지 않아 정확한 맥락을 파악하기는 어려운 상태다.


법적 전문가들은 이번 공개 사진이 직접적인 범죄 증거가 되기는 어렵지만, 엡스타인과 트럼프 대통령 간 친분을 시각적으로 보여준다는 점에서 정치적 상징성이 크다고 분석했다. 민주당 측은 사진 공개 이유에 대한 구체적 설명을 내놓지 않았다.

트럼프 또 구설수…'여성 6명에 둘러싸였다' 도널드 트럼프 미국 대통령과 앱스타인이 한 여성과 대화하고 있다. AFP연합뉴스

엡스타인은 자신의 자택과 별장 등에서 미성년자를 포함한 다수의 여성에게 성범죄를 저지른 혐의로 체포됐으며, 2019년 뉴욕 교도소에서 숨진 채 발견됐다. 이후 엡스타인과 연루된 정·재계 유력 인사들의 명단 존재 여부를 둘러싼 논란과 음모론이 끊이지 않았다. 트럼프 대통령은 그간 자신은 엡스타인의 범죄 사실을 알지 못했고 관련 연루가 없다고 주장해왔다.


트럼프 대통령은 민주당의 자료 공개 요구를 정치적 공세로 치부하며 소극적 태도를 보여왔으나, 핵심 지지층 내에서도 자료 공개 압력이 커지자, 지난달 의회가 제정한 엡스타인 자료 공개법에 서명했다. 법무부는 오는 19일까지 자료를 공개해야 하지만, 법상 예외 조항으로 인해 모든 내용이 공개될지는 미지수다.


트럼프 또 구설수…'여성 6명에 둘러싸였다' 미성년자 성착취범 제프리 앱스타인이 보관해온 사진이다. '트럼프 콘돔'을 4달러 50센트에 판매한다고 써 있다. AP연합뉴스

민주당 측은 이번 사진 공개를 통해 트럼프 대통령의 도덕성과 판단력 문제를 부각시킬 계획이며, 공화당은 "정치적 의도를 가진 선별적 공개"라며 반발하고 있다. 로버트 가르시아 민주당 하원의원은 "사진은 엡스타인과 세계적 영향력을 가진 인사들 사이 관계에 대해 더 많은 의문을 제기한다"며 법무부에 즉각적인 자료 공개를 촉구했다.


이번 공개는 엡스타인 사건을 둘러싼 불신과 음모론이 여전히 강력한 미국 사회에서, 정치권 전반에 새로운 논쟁을 불러올 가능성을 보여주고 있다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

