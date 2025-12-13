"머스크의 X, 3분기 매출 1조원…순손실 8000억원대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일론 머스크가 소유한 엑스(X·옛 트위터)가 올해 3분기 8000억원대 순손실을 기록하며 여전히 비용 문제에 시달리고 있다고 12일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

블룸버그는 엑스의 내부 소식통을 인용해 이 회사가 지난 7∼9월 7억5200만달러(약 1조1100억원)의 매출을 올렸다고 전했다. 이는 작년 동기보다 17% 증가한 수치다.

올해 1∼9월 누적 매출은 20억달러(약 3조원)를 넘어선 것으로 전해졌다.

일론 머스크와 엑스. 연합뉴스/AFP 제공

하지만 엑스는 올해 대부분의 기간에 비용 문제와 씨름해 왔으며, 구조조정 비용 등으로 인해 3분기 순손실이 5억7740만달러(약 8500억원)에 달했다고 회사 관계자들은 전했다.

이런 막대한 손실에도 머스크의 인수 직후 상당한 혼란을 겪었던 엑스의 사업은 점차 안정되는 모습을 보인다고 블룸버그는 분석했다.

이 회사의 3분기 세금·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 약 4억5400만달러(약 6700억원)로, 1년 전보다 16% 증가했다.

엑스는 머스크가 인수하기 전까지 플랫폼 광고에서 대부분의 수익을 창출했으나, 머스크가 인수한 이후 최근 몇 년간 구독 서비스 판매와 데이터 이용 계약 체결 등을 통해 수익 다각화를 시도해 왔다.





다만 여전히 엑스의 사업 규모는 머스크가 2022년 10월 당시의 트위터를 인수하기 전 매출을 밑돌고 있다. 상장 기업으로서 마지막 실적을 공개한 2022년 2분기 트위터 매출은 11억8000만달러(약 1조7400억원)였다.





