대한청년기업인협회, 말레이시아 엑스포서 6만달러 수출 성과

10여 개 회원사 제품 20종 출품

"동남아 시장 공략 가능성 확인했다"

지난 7일부터 10일까지 말레시아 쿠알라룸푸르 개최된 'Tastefully Expo' 한국관 입구. 대한청년기업인협회 제공

사단법인 대한청년기업인협회(이사장 신선)가 말레이시아에서 열린 국제박람회에 참가해 총 6만 달러 규모의 수출 계약을 성사하며 동남아 시장 진출의 가능성을 입증했다.

협회는 지난 7일부터 10일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최된 'Tastefully Expo'에 참여해 해외 박람회 및 수출 전문기업 ㈜밸런스닷과 협력해 10여 개 회원사의 우수 제품 20종을 선보였다. 현장에서 방문객과 현지 바이어들을 대상으로 적극적인 홍보 활동을 펼치며 높은 관심을 끌어냈다.

대한청년기업인협회 소속 기업인 제품이 소개되고 있다. 대한청년기업인협회 제공

특히 사전에 발굴된 현지 유력 바이어들과의 매칭 상담에서 K-푸드 제품 등이 큰 호응을 얻었고, 이를 기반으로 총 8천만 원 규모의 현장 수출 계약이 체결됐다. 협회는 이번 성과를 바탕으로 말레이시아를 비롯한 동남아 시장 전반으로 수출 판로를 확대할 계획이다.

협회 회원사인 네이쳐바이오랩 이아름 대표는 "협회를 통해 박람회에 참여하게 되어 매우 뜻깊은 기회였다"며 "광주대학교 학생들의 적극적인 지원 덕분에 MOU 체결과 홍보 활동이 원활하게 진행되어 해외 판로 개척에 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다. 네이쳐바이오랩은 발효 콩·후코이단 등을 활용한 건강식품 전문기업으로 광주에 소재한 청년 기업이다.

엑스포 한국기업인 부스를 찾은 바이어들 . 대한청년기업인협회 제공

신선 대한청년기업인협회 회장은 "이번 박람회는 청년 기업 제품의 경쟁력을 동남아 시장에서 재확인한 자리였다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력을 강화해 더 많은 청년 기업이 해외 시장에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 교두보 역할을 충실히 하겠다"고 말했다.





이번 박람회 성과는 청년 및 중소기업의 글로벌 진출에 실질적인 도움이 될 수 있음을 보여준 사례로 평가되고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

