에스투더블유, 인터폴·유로폴 글로벌 합동작전 참여

메타(Meta)와 민간 파트너로 공식 초청

에스투더블유(S2W)는 국제형사경찰기구 인터폴과 유럽연합(EU) 경찰기관 유로폴이 주관한 글로벌 합동 작전 '사이버프로텍트 II'에 참여했다고 17일 밝혔다.

작전 코드명 '사이버프로텍트 II'는 지난달 15일부터 17일까지 인터폴 프랑스 리옹 본부에서 진행된 '해커톤' 형식의 대규모 글로벌 합동 작전이다. 이번 작전은 전 세계적으로 확산하는 온라인 기반 인신매매·불법 이주 밀입국 조직 활동을 식별하고 범죄 네트워크를 교란해 와해시킬 목적으로 10개국에서 파견된 수사관들이 참여했다.

이번 작전으로 총 79명의 잠재적 밀입국 조력자 및 운영자, 175건의 불법적 이민 및 인신매매 알선 문건과 파일, 269건의 SNS·메시지 계정과 URL, 29개국에서 등록된 전화번호와 11개국에서 발행된 여행·신분증 도용 정보를 수사한 성과를 거뒀다.

또 다른 성과는 단순 수치화된 데이터뿐 아니라 범죄를 광고하거나 협상하는 과정 등에서 나타나는 패턴과 행위자 특성까지 함께 종합적으로 분석된 데이터라는 점이다. 데이터의 문맥과 정보 간의 연관성을 함께 해석해 범죄 구조를 입체적으로 파악하는 과정이 병행, 유사 범죄의 재발을 억제하고 예방할 수 있다.

S2W는 미국의 메타(Meta)와 함께 이번 작전에 주요 민간 파트너로서 공식 초청돼 데이터와 AI 분석 기술을 제공했다. S2W는 해외 사법/수사기관을 대상으로 해외사업 확대를 지속하며 국제 범죄 억제를 위한 초국가적 대응에도 적극적으로 협조해 나갈 예정이다.





서상덕 S2W 대표는 "앞으로도 국제 공조 활동에 적극적으로 참여해 한국의 AI/보안 기술력이 세계적인 수준임을 증명해 나가고 싶다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

