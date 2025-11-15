빌리 아일리시, 일론 머스크에 "한심한 겁쟁이…기부 좀 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"억만장자라면 돈 좀 나눌 수 있지 않나"

세계 최초 조만장자 앞둔 머스크 직격

미국의 팝스타 빌리 아일리시(23)가 최근 1조 달러 규모 보상안이 승인된 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 부를 공익에 사용하라는 메시지를 던졌다.

아일리시는 지난 14일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 부의 극단적 집중 문제를 거론하며 세계 최초 '조만장자'가 될 가능성이 있는 머스크에 관한 게시물을 공유했다. 이 게시물은 사회운동 단체 '마이 보이스, 마이 초이스(My Voice, My Choice)'가 만든 것으로 머스크의 막대한 자산이 인류 공동의 문제 해결에 사용될 수 있다고 강조한 내용이다.

빌리 아일리시. 빌리 아일리시 인스타그램 캡처

AD

그 예시로 연간 400억달러를 투입해 2030년까지 세계 기아를 끝낼 수 있다는 유엔 세계식량계획(WFP)의 추정치가 제시됐다. 아울러 7년간 1400억달러를 투자하면 전 세계에 안전한 식수를 공급할 수 있다는 설명도 담겼다.

또한 매년 100억달러를 쓰면 향후 100년 동안 신생아에게 필수 예방 백신을 제공할 수 있다는 자료, 멸종 위기종 보전·분쟁지역 재건 등 비교적 적은 비용으로 가능한 다양한 공공기여 사례도 함께 소개됐다.

현재 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 머스크의 순자산은 약 4300억달러로 세계 1위다. 여기에 최근 테슬라 주주총회에서 승인된 보상 패키지가 그대로 실현될 경우 그는 사상 최초의 '조만장자' 반열에 오를 수 있다는 전망도 나온다.

이 게시물은 마지막으로 머스크가 과거 행사에서 팔을 뻗은 모습이 담긴 사진을 배치하며 "그가 실제로 하고 있는 일"이라는 문구를 덧붙였다. 아일리시는 이 장면을 그대로 공유하고 "한심한 겁쟁이"라는 욕설까지 더해 강도 높게 비판했다.

아일리시는 지난달에도 뉴욕에서 열린 'WSJ 매거진 이노베이터 어워즈' 수상 소감에서도 "세상은 그 어느 때보다 어둡고, 많은 이이 도움을 필요로 한다"며 "억만장자라면 왜 그만큼의 돈을 가지고만 있는가. 조금은 나눌 수 있지 않겠느냐"고 말해 화제가 됐다. 현지 언론들은 "당시 객석에는 마크 저커버그 메타 CEO도 있었지만, 그의 반응은 미적지근했다"고 전했다.





AD

반면 아일리시는 자신의 투어 수익 수익금 1150만달러(약 167억7000만원)를 세계 식량 위기와 기후 위기 대응 단체에 기부한 것으로 알려졌다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>