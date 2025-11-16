본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유[시사쇼]

이현우기자

입력2025.11.16 08:00

시계아이콘03분 01초 소요
언어변환 뉴스듣기

시리아 대통령과 회담 비공개 진행
중동 평화구상안 실현에 필수인 시리아





■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 마예나 PD

■ 출연 : 이현우 기자


알카에다 전투원 출신인 아메드 알샤라 시리아 대통령이 사상 최초로 백악관을 방문했다. 시리아 대통령의 백악관 방문도 사상 처음이며, 더욱이 테러 조직 출신이라는 그의 이력은 미국 사회에 큰 파장을 일으켰다. 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 우파 단체들은 이번 회담에 강력히 반발했지만, 트럼프는 중동 평화 구상이라는 더 큰 그림을 위해 파격적인 선택을 감행했다.

알카에다 전투원 출신 과거 논란…회담 전체 비공개
백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유[시사쇼] 10일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 백악관을 방문한 아메드 알샤라 시리아 대통령(오른쪽)과 인사를 나누고 있다. AP연합뉴스
AD

알샤라 대통령의 과거는 논란의 중심에 서 있다. 사우디아라비아로 이주한 시리아 부유층 집안 출신인 그는, 중동 지식인 계층 가정의 세속적 분위기 속에서 성장했다. 하지만 2001년 9·11 테러와 이어진 이라크 전쟁은 그의 인생 궤적을 완전히 바꿔놓았다. 당시 중동 청년들 사이에 퍼진 반미 의식과 이슬람 원리주의에 심취한 그는 대학 생활을 중단하고 알카에다 이라크 지부에 자원입대했다.


약 5년간 전투원으로 활동한 그는 2006년 미군과의 교전에서 포로로 잡혀 5년간 수용소에 수감되었다. 석방 후에는 시리아로 건너가 내전에 참여했으며, 알카에다 산하 조직에서도 활동했다. 그러나 2016년을 전환점으로 그가 속한 조직은 알카에다와 결별을 선언했다. 이후 시리아 내 여러 반군 조직을 통폐합해 현재의 하야트 타흐리르 알샴(HTS)을 창설했고, 2024년 12월 알 아사드 정권을 무너뜨리며 집권에 성공했다.


이러한 이력 때문에 그는 미국 테러리스트 명단에 올라 있었다. 트럼프 대통령은 회담을 위해 알샤라 대통령이 미국에 도착하기 이틀 전에야 이 명단에서 그의 이름을 삭제했다. 또한 일반적으로 외국 정상들이 사용하는 백악관 정문이 아닌 측면 출입구를 이용하게 하는 등, 이번 회담이 지나치게 이슈화되는 것을 피하려는 노력이 역력했다.


트럼프 중동 평화구상 성공 위해 꼭 필요한 시리아
백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유[시사쇼] AP연합뉴스

트럼프 대통령이 이처럼 큰 정치적 부담을 무릅쓰고 알샤라 대통령을 초청한 이유는 명확하다. 시리아는 중동에서 미국의 전략적 이익을 실현하는 데 핵심적인 위치를 차지하고 있기 때문이다. 트럼프 행정부가 추진 중인 이스라엘-하마스 휴전 중재와 중동 평화 구상이 성공하려면, 시리아가 친미 정권으로 남아야 한다는 것이 전제 조건이다.


과거 알 아사드 정권 시절 시리아는 친러시아·친이란 국가였다. 러시아는 시리아의 공군 기지와 해군 기지를 조차하며 중동 지역 분쟁에 개입할 수 있는 발판을 마련했고, 그 대가로 알 아사드 정권을 군사적으로 비호했다. 시리아는 사실상 러시아의 중동 전략에서 가장 중요한 노둣돌 역할을 했던 것이다.


하지만 알 아사드 정권이 붕괴된 지금, 상황은 달라졌다. 현재 시리아 임시 정부는 러시아와 맺은 조차 협정을 당장은 유지한다고 밝혔지만, 실질적으로는 친미 노선으로 선회할 가능성이 크다. 시리아 반군 세력에게 러시아는 오랫동안 적을 지원해온 국가이기 때문이다. 만약 미국과의 협력이 강화된다면, 기존 협정은 자연스럽게 깨질 것으로 예상된다.


시리아가 친미 정권 또는 최소한 미국과 러시아 사이에서 중립을 지키는 국가로 자리 잡는다면, 중동 확전을 막는 중요한 완충지대가 될 수 있다. 시리아 주변에는 친이란 계열 군벌들이 다수 분포해 있는데, 시리아가 친미 정권이 되면 이들의 활동을 상당 부분 차단할 수 있다. 또한 러시아와 이란의 중동 무력 개입도 배후에서 막을 수 있어 지역 안정성이 크게 향상될 것으로 전망된다.


시리아는 최근 친서방 노선을 적극적으로 표방하고 있다. 3월 새 헌법을 발표하며 개방적이고 세속주의적인 정책을 추진하겠다고 선언했다. 이슬람 원리주의와의 결별을 천명했고, 여성 장관을 발탁하는 등 튀르키예나 두바이처럼 현대적이고 실용적인 국가 모델을 지향하고 있다. 삼권분립과 여성 인권을 강조하는 민주주의적 요소도 이전 정권보다 강화되어 국제 사회의 환영을 받았다.


하지만 우려스러운 부분도 존재한다. 공직자는 여전히 이슬람 신도여야 한다는 법이 유지되고 있으며, 대통령이 전체 국회의원의 30%를 직접 임명할 수 있는 권한을 가지고 있다. 시리아 정부는 이를 '과도기적 조치'라고 설명하지만, 민주주의 국가로 가기에는 아직 부족하다는 평가가 나온다. 만약 정권이 바뀌거나 쿠데타가 발생한다면 이러한 법이 독재의 도구로 악용될 가능성도 배제할 수 없다.


무엇보다 시리아의 정치적 기반은 여전히 취약하다. 현재 집권 세력인 HTS는 하나의 단일 조직이 아니라 수백 개의 이슬람 원리주의 단체와 군벌들의 연합체다. 스펙트럼이 워낙 넓기 때문에 이러한 통합이 얼마나 오래 유지될지 알 수 없다. 더욱이 러시아와 이란이 현재 우크라이나 전쟁과 이스라엘과의 갈등으로 정신이 없는 틈을 타 시리아 정권 교체가 이루어졌지만, 이 두 나라가 대외 문제를 해결한 후에는 다시 시리아 정세에 개입할 가능성이 높다.

미국 내 반발과 대시리아 제재 장벽…넘어야 할 산 많아
백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유[시사쇼] EPA연합뉴스

트럼프 대통령의 결단은 미국 내에서도 거센 논란을 불러일으켰다. 특히 '미국을 다시 위대하게(MAGA)'라는 구호를 외치는 트럼프의 핵심 지지층인 우파 단체들은 극렬하게 반대하고 있다. 이들에게 이슬람 문제는 민감한 이슈였고, 알카에다 출신 인물이 백악관에 입성했다는 사실은 차원이 다른 충격으로 받아들여졌다.


더욱 큰 문제는 미국 의회다. 2019년 제정된 '시저법'이라 불리는 대시리아 경제 제재법이 여전히 유효하다. 이 법은 시리아와 직접 금융·무기 거래를 한 국가뿐만 아니라 제3자까지 규제하는 세컨더리 보이콧을 포함하고 있어 강력한 제재 수단이다. 문제는 이 법을 해제해야만 미국과 시리아의 국교 정상화가 가능한데, 대통령 권한만으로는 해제할 수 없다는 점이다.


의회 승인이 필요한 상황에서 민주당은 당연히 반대 입장이고, 공화당 내에서도 상당수가 부정적이다. 트럼프 행정부는 시리아 과도 정부가 친서방 노선을 걷고 있으며 알샤라 대통령도 과거와는 다르다고 설득하고 있지만, 보수 강경파는 전혀 신뢰하지 않는다. '어떻게 저런 사람들과 정치적 거래를 하느냐'는 비판까지 나오는 상황이다.


지금 뜨는 뉴스

AD


여야 대치가 심화된 미국 정치 상황도 발목을 잡고 있다. 최근 가까스로 정부 셧다운 합의가 통과된 마당에, 민주당이 시리아 관련 법안을 도와줄 가능성은 낮다. 만약 국교 정상화가 지지부진해지면 시리아 정부는 미국 지원을 기다리지 못하고 다시 러시아로 눈을 돌릴 수 있다. 그렇게 되면 트럼프 대통령의 중동 평화 구상은 물거품이 될 위기에 처할 수도 있다. 중동 정세의 복잡한 역학 관계 속에서 시리아가 어느 방향으로 나아갈지는 앞으로 수개월간의 전개 상황에 달려 있다.

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기