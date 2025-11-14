진도군, 고위직 대상 폭력예방 교육 실시

공직사회 변화 '고위공직자부터 시작해야'
전남 진도군이 고위직 공무원을 대상으로 폭력 예방 교육을 진행하며 건강한 조직문화 조성을 위한 실질적 변화에 나섰다.
군은 지난 13일 김희수 진도군수와 김선주 부군수, 각 부서장이 참석한 가운데 성희롱·성폭력 예방을 중심으로 한 폭력 예방 교육을 실시했다.
이번 교육은 고위직 공무원들이 조직 내에서 갖는 책임과 역할을 되새기고, 폭력 발생의 사회구조적 원인을 이해하는 데 중점을 뒀다. 교육은 한국양성평등교육진흥원 김향순 전문 강사가 맡아 실제 사례를 중심으로 한 예방·대응 방안, 관리자 역할, 조직 내 의사소통 방식 개선 등을 구체적으로 짚었다.
김 군수는 "고위공직자들이 먼저 모범을 보여야 조직 전체의 변화가 가능하다"며 "존중과 배려가 자연스럽게 스며드는 공직문화를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.
군은 앞으로도 정기적인 교육과 인식 개선 프로그램을 시행해 평등하고 건강한 조직문화를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.
