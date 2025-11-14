위성락 안보실장 "美 무기 구매, 주한미군 지원은 추가 양보 아냐"

위성락 안보실장 14일 브리핑
"사용 후 핵연료 권한, 핵무장 관련 없다"
대통령실이 14일 한미 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에 미국 군사 장비 구매와 주한미군 지원 내용이 담긴 것에 대해 "협상의 결과로 추가 양보한 게 아니다"라고 말했다.
위성락 대통령실 안보실장은 이날 용산 대통령실에서 2030년까지 한국이 미국 군사 장비에 250억달러를 지출하는 게 이번 협상에서 추가된 내용인지 묻는 말에 이같이 밝혔다. 위 실장은 "우리가 지금부터 일정 기간 구매하려고 계획했던 수치를 반영한 것"이라면서 "한국이 구매하기로 된 것을 수치화한 것"이라고 설명했다.
330억달러 규모의 주한미군 지원에 대해서도 "전혀 새로운 게 아니다"라고 강조했다. 위 실장은 "실제 방위비 지원금액은 연 10억달러가 좀 넘는다"며 "10년으로 계산해도 100억달러 정도"라고 얘기했다. 여기에 토지, 도로, 수도 등 각종 혜택을 모두 더한 뒤 10년간 제공하는 금액으로 추산한 게 팩트시트상의 금액이라는 게 위 실장의 설명이다.
그는 "미국 측에 우리의 기여를 알리기 위해 수치화할 필요가 있었기에 제시하고, 우리에게 필요한 양보를 받아내는 데 활용했다"고 부연했다.
사용 후 핵연료와 관련된 권한을 우리가 확보하는 것이냐는 질문에는 "(팩트시트) 표현 그대로"라면서 "미국은 우리가 농축과 재처리 권한을 가질 수 있도록 리드하는 프로세스를 시작하는 데 동의한다"고 언급했다. 일본 수준의 권한을 갖는 것인지 묻는 말에는 "협의를 통해 최종화해야 한다"고 답했다.
또 위 실장은 "사용 후 핵연료 권한이나 핵연료 추진 잠수함 운용은 핵무장과 관련이 없다"며 "핵연료로 재래식 잠수함을 추진하는 것뿐이다. 군사용 잠수함을 쓰긴 하지만 핵무장이 아니라 평화적 이용"이라고 강조했다.
그러면서 "국제원자력기구(IAEA)도 호주가 미국으로부터 핵잠을 받을 때 핵확산방지조약(NPT)에 위배되지 않는다고 판단했다"고 부연했다.
한편 위 실장은 "미국 내에서 한국이 비확산에 대한 우려가 있을 수 있다"며 "(정부) 바깥에서 다른 분들의 의견이 표출되면 한국 사회 전반에 대해 (미국이) 의구심을 떨치지 못할 수 있다"고 우려했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
