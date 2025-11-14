삼정KPMG, 패스웨이파트너스와 바이오·헬스케어 재무자문 강화 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신약개발사 가치평가 협력

삼정KPMG는 14일 서울 강남구 역삼동 삼정KPMG 본사에서 패스웨이파트너스와 바이오 헬스케어 섹터의 재무 고도화 및 기업 가치평가 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

김이동 삼정KPMG 재무자문부문 대표(오른쪽)와 이상진 패스웨이 파트너스 대표가 14일 서울 강남구 역삼동 삼정KPMG 본사에서 바이오 헬스케어 섹터의 재무 고도화 및 기업 가치평가 역량 강화를 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 삼정KPMG

이번 협약은 기술 중심의 바이오 헬스케어 산업이 활발한 투자와 M&A를 이어가고 있음에도 불구하고, 신약 개발 포트폴리오 등 비재무적 요소의 평가가 어렵다는 한계를 해소하고, 가치평가 및 실사 과정에서 산업의 특성을 보다 정밀하게 반영하기 위한 취지에서 마련됐다.

2021년 설립된 패스웨이파트너스는 바이오 헬스케어 분야에 특화된 전문 투자사로, 운용 자산의 절반 이상을 해당 섹터에 집중하고 있다. 패스웨이파트너스는 미국 신약 플랫폼 기업 제넨텍(Genentech)과 8400억원 규모의 공동연구·라이선스 계약을 성사시키며 주목받은 진에딧(GeneEdit)'에 대한 대규모 투자를 포함해, 인공지능(AI) 기반 신약개발 기업인 갤럭스(Galux)와 프로티나(Proteina) 등 다수의 바이오 기업에 투자하며 시장 내 입지를 강화하고 있다.

패스웨이파트너스는 한국투자파트너스, 도미누스인베스트먼트에서 투자업무를 수행하고, 코스닥 상장사 뷰노·올릭스의 상장업무를 최고재무책임자(CFO)로 주도한 공인회계사(CPA) 이상진 대표를 비롯해, 서울대학교 바이오제약학과 겸임교수인 문초혜 전무 등 바이오 산업에 전문성을 갖춘 핵심 인력으로 구성돼 있다.

또한, 관계사인 패스웨이인베스트먼트는 Pre-IPO 투자 등 성숙 단계 기업에 대한 투자를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 한국거래소 출신 서종남 공동대표를 중심으로 바이오헬스케어 기업의 성장 지원 및 기업가치 제고(Value-up)에 주력하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲삼정KPMG의 가치평가 및 실사 업무 수행 시 패스웨이파트너스의 전문 인력 참여를 통한 산업 전문성 강화, ▲패스웨이 파트너스가 발굴한 포트폴리오 기업에 대한 삼정KPMG의 인수·매각 자문 등 상호 협력 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 삼정KPMG는 바이오 헬스케어 분야의 재무자문 역량을 한층 강화하고, 패스웨이파트너스는 딜 수행 및 가치평가 역량을 제고할 것으로 기대된다.

특히 이번 협력을 통해 기존 회계법인이 수행하기 어려웠던 신약 개발 기업의 기술 포트폴리오와 예상 현금흐름을 반영한 정교한 가치평가가 가능해질 전망이다.





김이동 삼정KPMG 재무자문부문 대표는 "양사의 협력을 통해 바이오 헬스케어 분야 투자를 검토하는 고객에게 보다 고도화된 가치평가 및 M&A 자문 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 바이오 헬스케어뿐 아니라 기술 기반 산업 전반에서 고객이 글로벌 투자자와 시장에서 실질적인 기업 가치를 인정받을 수 있도록 적극적으로 지원할 것"이라고 덧붙였다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

