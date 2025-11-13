퇴근길 송정시장서 저녁 어때?…동해시, '불금전파' 시즌1 피날레 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해시, 불금전파 송정 시즌1 피날레 14일 개최

"그 시절 추억 소환"…'불금전파'로 골목 온기

강원도 동해시(시장 심규언)가 송정지구 도시재생 소프트웨어 사업으로 추진하고 있는 '불금전파 송정' 시즌 1 마지막 행사를 14일 오후 6시부터 9시까지 송정시장 일원에서 개최한다고 13일 밝혔다.

'불금전파 송정'시즌 1. 동해시 제공

이번 행사에서는 동해묵호항으로 반입되는 '먹태'를 활용한 요리인 '먹태칼국수'와 먹태 대가리를 활용한 육수로 만든 어묵 등 먹태 특유의 풍미를 살린 메뉴가 행사장에서 판매될 예정이다.

'불금전파 송정'은 송정지구가 가진 특화자원인 동해항, 동해역, 해군 1함대 및 송정시장 골목상권 회복을 기반에 두고 회차마다 새로운 시도로 추진되고 있다.

불금전파 1회차는 송정지구 도시재생주민협의체 주관으로 첫 행사를 추진, 동해묵호항에서 반입되는 골뱅이를 활용한 무침요리와 화합의 의미를 담은 '모둠전'을 선보였고, 2회차에는 송정시장에서 판매하는 제철 식재료를 활용해 시민참여형 '전 부치기 체험'을 마련했다.

3회차는 번성기 시절 골목 먹거리 음식으로 유명했던 찐빵과 만두 등 먹거리를 통해 상인과 방문객 모두에게 큰 호응을 얻었다.

이번 4회차 행사는 시즌1의 피날레로, 그간의 운영 경험을 바탕으로 구성과 프로그램을 재정비한다.

먹태칼국수와 먹태어묵 외에 송정의 산업과 생활문화를 현대적으로 재해석한 '용광로 두루치기', 불금전파를 해학적으로 풀어낸 '불금파전'그 시절 우리가 좋아했던 송정골목길 간식'찐빵·만두'가 준비되어, 따뜻한 온기와 향수를 느낄 수 있는 공간으로 꾸며진다.

특히 '4회차'의 의미를 상징적으로 살려, 전표 번호에 '4'가 포함된 7명에게 두루치기 반값 할인 이벤트를 진행하며, 시즌1의 마무리에 맞춘 특별한 현장 분위기를 연출한다.





정하연 도시정비과장은 "행사개최 장소인 송정시장 골목은 과거 찐빵과 만두 같은 먹거리가 사랑받았던 곳이자 지역 직장인들의 퇴근길 추억이 깃든 공간이었다"며 이번 행사를 통해 송정지역이 지닌 정서와 역사적 맥락을 바탕으로, 다양한 도시재생 프로그램을 추진할 계획이라고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

