KB국민은행, 2025년 국가고객만족도(NCSI) 시중은행부문 1위

12일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 국가고객만족도(NCSI) 시상식에 참석한 이환주 KB국민은행장(왼쪽에서 5번째)과 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

KB국민은행은 2025년 국가고객만족도(NCSI)조사에서 시중은행 최초로 총 19회째 시중은행 부문 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.

국가고객만족도(NCSI) 조사는 한국생산성본부와 미국 미시간대학이 공동 개발한 고객 만족 측정 지표로 미국 고객만족도(ACSI)와 동일한 측정 방법을 이용한다.

KB국민은행은 고객이 어디서나 편리하게 상담받을 수 있도록 점심시간 집중상담제를 금융권 최초로 도입 후 전국으로 확대했다. 또 금융 취약계층 전용상담을 위한 도움드림창구를 고령자와 장애인은 물론 영유아 동반 보호자에게 확대해 실질적 지원을 강화했다. 청년 소상공인을 대상으로 한 상생 금융 프로그램도 지속해서 추진하며 금융서비스를 강화해 왔다.

아울러 인공지능(AI)기반 보이스피싱 예방 시스템을 고도화해 의심 거래를 조기에 탐지하고 계좌지급정지 등 신속한 예방조치가 가능하도록 했다. 이를 통해 올해 1월부터 10월 말까지 약 1253억원의 피해를 예방했다.





KB국민은행 관계자는 "소비자 권익을 최우선 가치로 삼고, 고객이 체감할 수 있는 서비스 혁신을 지속해 더욱 신뢰받는 은행이 되겠다"고 전했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

