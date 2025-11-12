경기교통공사, 이천시 신둔면·마장면 ‘똑버스’ 운행 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이용률·만족도 높아 신둔면·마장면 똑버스 확대 운행 추진

12일부터 시범 운행 후 19일부터 정식 운행 개시

경기교통공사는 12일부터 이천시 신둔면과 마장면에 '똑버스'를 시범 운행하고 19일부터 정식 운행을 개시한다고 밝혔다.

이천 똑버스. 경기교통공사 제공

두 지역의 운행 개시를 기념하진 개통식은 13일 신둔면 도자예술마을 농협, 14일 마장농협에서 각각 열린다. 신둔면 개통식에는 김경희 이천시장을 비롯한 지역 주요 인사가 참석하며, 마장면 개통식에는 이천시장을 비롯한 지역 주요 인사와 김영찬 경기교통공사 교통사업처장도 함께할 예정이다.

이천시 똑버스는 2023년 시내권에서 처음 도입되어 같은 해 장호원읍과 율면까지 운행 범위를 확대했으며, 지역 주민들의 높은 이용률과 만족도를 바탕으로 이번에는 신둔면과 마장면까지 똑버스 운행 지역을 확장하였다.

이번 똑버스 도입을 통해 ▲신둔면은 도자예술마을과 신둔도예촌역을 잇는 교통망을 구축함으로써 지역 주민뿐만 아니라 도자예술마을 관광객의 방문도 한층 수월해질 전망이며 ▲마장면은 상업지역과 주거지역 간 이동 편의가 개선되어 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

운행 차량으로 ▲신둔면에는 11인승 CV1 3대가 투입되며, ▲마장면은 13인승 쏠라티 5대가 투입된다. 두 지역 모두 운행 시간은 매일 오전 6시부터 24시 30분까지로 동일하며, 호출 마감 시간은 24시이다.

이용 요금은 지난 10월 25일(토) 경기도 시내버스 요금이 조정됨에 따라, 교통카드 기준 일반 시내버스 요금과 동일한 성인 1650원, 청소년 1160원, 어린이 830원이며, 수도권 통합 환승 할인이 적용된다.

똑버스 이용방법은 '똑타' 앱 내 출발지와 도착지를 입력하면 실시간으로 똑버스를 호출할 수 있으며, 탑승 위치와 차량 정보를 안내받을 수 있다. 앱 사용이 어려운 이용객은 전화 호출을 통해서도 똑버스 이용이 가능하다.

민경선 경기교통공사 사장은 "이천시 똑버스가 주민분들의 큰 성원에 힘입어 확대 운행하게 되어서 매우 기쁘다"며, "똑버스의 지속적인 확대 운행을 통해 더 많은 도민이 편안하고 안전한 교통 서비스를 이용하실 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편, 경기교통공사는 지난 2022년 파주 똑버스 시범사업을 시작으로 이번 이천시 똑버스까지 포함해 경기도 내 20개 시·군에서 총 303대의 똑버스를 운영하고 있다. 출발지에서 목적지까지 환승 없이 좌석에 앉아 이동할 수 있는 똑버스는 경기도 내 앱 기반 신교통수단으로 자리매김해 도민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

