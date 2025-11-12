한국기술교육대, '3D DRAM 특허 전략'으로 2년 연속 대통령상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



산업 맞춤형 기술분석·R&D 제안 돋보여…창의융합 교육의 결실



AD

한국기술교육대학교가 '2025 캠퍼스 특허 유니버시아드(CPU)'에서 3D DRAM 특허 전략을 제시해 대통령상을 수상했다.

이로써 대학은 산업 현장 맞춤형 기술 분석과 융합적 문제 해결력을 바탕으로 실무형 공학교육의 저력을 입증했다.

한기대는 국내 최대 규모의 지식재산 경진대회인 '2025 캠퍼스 특허 유니버시아드(CPU)'에서 2년 연속 대통령상을 수상했다고 12일 밝혔다. 상금은 2000만 원이다.

이번 대회는 특허청 주최, 한국발명진흥회 주관으로 전국 79개 대학 1456개 팀, 3200여 명이 참가했다.

한기대 수상팀은 메카트로닉스공학부 김현수, 에너지신소재화학공학부 이가은, 전기·전자·통신공학부 유재윤 학생으로 구성됐으며, SK하이닉스 출제 과제인 '적층형(3D) DRAM 특허 분석 및 R&D 전략 제시'에 도전했다.

이들은 기존 2D DRAM의 한계를 넘어선 차세대 3D DRAM 기술을 대상으로, 핵심 특허를 정량·정성 분석하고 기업 맞춤형 연구개발 방향을 제시해 높은 평가를 받았다.

특히 전공이 다른 세 학생이 협업해 구조·공정·소재 등 기술 전반을 분석한 점이 산업 현장형 융합 인재로서의 역량을 보여줬다.

심사위원단은 "전문가 수준의 특허 분석과 논리적 전략 수립이 돋보였다"며 "학생 수준에서 접근하기 어려운 과제를 완성도 높게 수행했다"고 평가했다.

진경복 메카트로닉스공학부 교수가 지도교수상을 받았으며, 현대자동차·주성엔지니어링 과제에 참가한 다른 팀들도 장려상을 수상했다.





AD

유길상 총장은 "2년 연속 대통령상은 코리아텍의 창의융합 교육과 현장 중심 학습의 결실"이라며 "산업 수요 맞춤형 인재 양성을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>