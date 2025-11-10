2026 수능 사흘 앞, 박종훈 경남교육감 도내 시험지구 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박종훈 경남교육감이 2026학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 10일 도내 수능 시험지구 교육지원청을 시험장 준비 상황과 문답지 보관 상황 등을 살폈다.

박 교육감은 창원 지역의 시험관리본부에서 시험장 학교의 시설 상태, 방송 장비 상태, 안전 관리, 교통 대책, 관계기관과 협조 체계 등을 하나하나 확인했다.

박종훈 경남교육감(왼쪽 두 번째)이 창원지역의 2026학년도 대학수학능력시험 관리본부를 찾아 문답지 보관 상황을 살펴보고 있다. 경남교육청 제공

그는 "우리 도 교육청은 어떤 상황에서도 수험생들의 응시 기회를 보장하는 데 교육 행정력을 집중하겠다"라며 "사흘 앞으로 다가온 수능에 모든 수험생이 안전하고 편안한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

올해 경남지역에서는 3만 2955명의 수험생이 도내 105개 학교 일반시험장 1277곳에서 수능을 본다.

도 교육청은 이날 오후 1시부터 도 교육청 강당에 수능종합상황실을 설치하고 7개 시험지구 교육지원청에도 지구별 상황실을 마련해 운영에 들어갔다.

2026학년도 대학수학능력시험 문제지가 든 상자가 경남 창원의 한 시험지구 교육지원청 건물로 옮겨지고 있다. 이세령 기자

수능 당일엔 경남경찰청과 도내 105개 시험장이 설치된 전 시·군 경찰서와 협조해 교통 관리 대책을 시행하고, 수험생 비상 수송 차량 지원, 시험장 주변 교통 통제, 소음 최소화 조치 등을 실시한다.

아울러 지진, 폭설, 정전 등 돌발상황에 대비해 지원팀을 구성해 관계기관과 협력할 계획이다.





또 수험생에게 부정행위 관련 유의사항을 사전에 안내하고 시험장별로 휴대용 금속탐지기를 배부해 점검을 강화하는 동시에 도 교육청 내 부정행위 신고센터도 운영한다.





