김윤덕 "연말까지 서울 중심 부동산 최대 공급계획 확정"

"서울을 밀도있게…성급한 발표는 없다"

"서울시와 협력해 인허가 단축·공공부지 활용"

김윤덕 국토교통부 장관은 10일 "연말까지 본격적으로 부동산 최대 공급 계획을 세우고 있으며 특히 서울 지역에서 밀도 있게 진행할 것"이라고 했다.

김 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 이같이 밝힌 뒤 "문재인 정부 시절 범했던 오류처럼 성급히 (부동산 대책을) 발표해 결국은 용두사미로 끝나는 우를 범하지 않겠다"고 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 10일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 "수도권의 공급 대책은 중요하지만 서울 대책에 집중할 필요가 있다는 지적에 대해 잘 인지하고 있다"며 "실제로 서울 어디에 집을 지을지 등 매우 구체적인 계획을 현재 진행 중"이라고 강조했다.

부동산 공급 대책과 관련해 서울시와의 적극적인 협력 의지도 내비쳤다. 김 장관은 "민간 주도의 정비 사업은 서울시와 협력해 인허가 기간을 단축하고 인허가 지원 센터 등을 통해 진행하는 방식이 바람직하다고 본다"며 "서울시와 대립하는 방식이 아니라 협력을 적극적으로 모색해야 서울 도심권에 좋은 아파트를 공급할 수 있을 것"이라고 했다.

향후 경기 변동 등의 변수에 대비한 예비 물량 확보 계획 질문에는 '공공 주도의 주택 공급'을 해법으로 제시했다. 그는 "외람된 말씀이지만 한국토지주택공사(LH), 국토부에 대해 예비 물량과 관련한 '총동원체제'를 갖추라고 지시했다"며 "제가 일주일에 두 번씩 주택 공급 문제에 대한 보고를 직접 받고 있다"고 강조했다.





그러면서 "노후 청사나 공공부지 등에 대한 대책 회의도 이번 주 내로 가능하다면 관계장관회의를 통해 빠른 속도로 의사 결정을 내리고, 계획이 진행될 수 있는 체제를 갖출 것"이라고 덧붙였다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

