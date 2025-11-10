동명대학교, QS5 Stars 인증 국내 대학 중 유일 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동명대학교(총장 이상천)가 세계적 대학 평가기관 QS(Quacquarelli Symonds)가 주관하고 고려대학교에서 진행된 2025 QS 아시아 태평양 고등교육 정상회의(QS Higher Ed Summit：Asia Pacific 2025)에서 QS 5 Stars 인증을 획득했다.

이번 평가에서 동명대는 국내 대학 중 유일하게 5성 인증을 획득하며 국내 고등교육기관의 차별성을 뽐냈다.

QS 평가 총 9개 항목 중 교육(Teaching), 학문개발(Academic Development), 시설인프라(Facilities), 취업(Employability), 사회적 영향력(Social Impact) 등 5개 분야에서 최고 등급인 '5성(5 Stars)'을 받았다.

이상천 총장은 지난 11월 6일 고려대학교에서 열린 시상식에서 QS로부터 공식 인증서를 수여받으며 "이번 수상으로 동명대가 명실상부한 글로벌 대학으로 나아가는 결정적 계기를 마련했다"고 소감을 말했다.

또 동명대는 국제대학 랭킹에서도 ▲2025 QS 세계대학랭킹(World University Rankings)：1401+ 구간 진입 ▲2025 QS 아시아대학랭킹(Asia University Rankings)：901~950위권 진입 등 괄목할 만한 성과를 이어가고 있다.

동명대는 그동안 추진해온 '글로컬(Global+Local)' 전략, 교육 혁신, 글로벌 협력 확대 정책이 만들어낸 결과로 평가했다.

최근 몇 년간 동명대는 ▲국제 교류 협약 확대 해외대학과 공동 교육과정 운영 ▲다문화 수용성 강화 ▲산학협력 기반 취업 중심 교육모델 구축 등 다양한 전략적 시도를 통해 실질적 변화를 이끌어왔다.

이상천 총장은 "이번 QS 5 Stars 수상과 세계·아시아 대학랭킹 진입은 동명대학교가 글로벌 대학으로 성장하고 있다는 명확한 증거"라며, "지속 가능한 국제화 전략과 미래형 교육혁신을 통해 세계 속의 대학으로 우뚝 서도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이번 QS 성과는 지역을 기반으로 성장한 대학이 세계 무대에서 인정받고 발전 잠재력을 보여주는 중요한 사례로 주목받고 있다.

동명대학교가 QS 5 Stars 인증을 획득하고 기념촬영하고 있다,

