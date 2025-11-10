[특징주]한국타이어앤테크놀로지, 3분기 호실적에 급등세…신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국타이어앤테크놀로지가 장초반 급등세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

10일 오전 9시8분 현재 한국타이어앤테크놀로지는 전장 대비 7150원(14.49%) 오른 5만6500원에 거래되고 있다. 이는 52주 신고가다.

호실적이 주가를 밀어올린 것으로 보인다. 앞서 한국타이어앤테크놀로지는 3분기 매출 5조4127억원, 영업이익 5860억원으로 분기 기준 최대 실적을 달성했다고 7일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 122.3%, 24.6% 증가한 수치다. 장문수 현대차증권 연구원은 "분기 기준 역대 최대 매출액과 영업이익을 기록하며 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 43.4% 상회했다"면서 "7월 인상한 가격이 부분 반영되고 투입원가 하락, 운임비 안정화로 호조를 보였다"고 분석했다.





AD

증권가에서는 실적 추정치 상향 등을 반영해 한국타이어앤테크놀로지의 목표주가를 줄줄이 상향 조정했다. 현대차증권은 6만7000원으로 기존 대비 21.8% 올렸고 한화투자증권은 기존 5만6000원에서 6만3000원으로, 메리츠증권은 기존 6만2000원에서 6만5000원으로, 신한투자증권은 기존 5만4000원에서 6만7000원으로 각각 상향 조정했다.

AD





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>