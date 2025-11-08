김경숙 경북도의원 "LED조명 구매 특정업체 20% 독식"…경북교육청 행정사무감사 지적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대다수 사업 일반입찰 않아

수의계약·제한경쟁 등 진행

경북도의회 김경숙 의원(민주당·비례대표)은 지난 7일 열린 경상북도교육청 행정사무감사에서 LED조명 관급자재 구매 과정의 투명성 확보와 고가 미술품의 효율적인 통합 관리 시스템 구축을 강력히 촉구했다.

김 의원은 2020년부터 2027년까지 LED조명 설치 사업 자료를 분석하며, 특정업체 쏠림 현상이 심각함을 밝혔다. 2023년 조명 사업 총사업비의 약 14.5%를 특정업체가 수주했으며, 2024년에는 한 업체가 20% 가까이 받아가는 사례도 있음을 지적했다.

대다수 사업이 일반입찰이 아닌 지명경쟁입찰, 수의계약, 제한경쟁으로 진행되면서 다양한 업체들의 경쟁 기회가 제한되고 있음을 비판하며, 다양한 업체들이 공정하게 경쟁할 수 있도록 투명한 제도 마련 및 우수업체 선정에 대한 장벽 완화를 강력히 촉구했다.

김경숙 의원은 경북교육청이 보유하고 있는 미술품 관리 실태의 허점을 지적하고, 훼손 및 분실 우려가 있는 고가 자산에 대한 통합 관리 시스템 구축의 필요성을 역설했다.

기증 및 구매한 고가의 미술품들이 흩어져 있어 관리가 어렵고 훼손 또는 분실될 우려가 크다고 지적했다. 특히, 폐교한 학교에 있는 미술품에 대한 관리 부실을 우려했다. 또한, 미술품들의 현재 가치가 높아져 예술적 가치가 높아졌음에도 단순 보관에 그치고 있어 공공자산으로서의 활용도가 낮다고 비판했다.

김 의원은 훼손 및 분실을 막고 체계적인 관리를 위한 통합 관리 시스템을 즉시 구축할 것을 요청하고, 미술품을 단순 보관 자산이 아닌 '모두가 나눌 수 있는 공공자산'으로 활용하기 위해 순회 전시 프로그램 마련, 관람 전시 공간 확보, 보유 미술품을 활용한 디지털 갤러리 운영 등을 제시했다.





경북도의회 교육위원회 행정사무감사는 지난 7일 경북교육청을 시작으로 교육지원청과 직속기관 등 오는 20일까지 이어진다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

