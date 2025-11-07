[내일날씨]전국 대체로 흐림·곳곳서 비… 평년보다 포근

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 대부분 지역에서 9일까지 이어지겠다.

예상 강수량은 8~9일 이틀간 제주도 10∼60㎜, 전남 남해안, 경남 남해안 10∼40㎜, 광주·전남(남해안 제외), 부산·울산·경남 내륙 5∼20㎜, 전북, 경북 북부 동해안 5∼10㎜, 서해 5도, 충청권(충북 제외) 5㎜ 미만이다. 이외 강원 영동지역에는 7일부터 이날까지 5∼30㎜ 비가 내리겠다.

아침 최저기온은 7∼15도, 낮 최고기온은 14∼21도로 예보됐다. 평년(최저 2∼11도·최고 14∼19도)보다 다소 높아 포근하겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 충남은 대기 정체로 새벽에 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.





