도보로 누리는 학세권 단지… '시흥거모 대방 엘리움' 11월 오픈 예정

정진기자

입력2025.11.07 16:40

도보권 초,중학교 입지로 안전한 통학환경 및 면학 분위기 조성
전 세대 4bay 판상형, 광폭 거실, 유리난간 창호 특화 설계… 주차대수 1.85대 1 적용

도보로 누리는 학세권 단지… '시흥거모 대방 엘리움' 11월 오픈 예정
최근 부동산 시장에서 교육 환경은 주요 핵심 입지 요인으로 꼽힌다. 학령기 자녀를 둔 3040세대가 시장의 '큰 손'으로 자리 잡고 있는 가운데, 주택 선택 시 인근 학교의 존재 및 도보권 여부가 더욱 중요한 판단 기준으로 떠오르고 있다.


실제 희림종합건축사사무소가 알투코리아부동산투자자문, 한국갤럽과 함께 발표한 '2025 부동산 트렌드 설문조사' 결과에 따르면 주택 선택 시 입지 고려 요인 중 '자녀 교육 여건 우수성'을 꼽은 응답 비율이 전년 대비 9.3% 상승한 것으로 나타났다.


단순한 교통이나 편의성을 넘어 자녀의 교육과 안전한 성장에 대한 부모들의 관심이 주거 선택에 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석된다.


한 부동산 전문가에 따르면 "학교 근처로는 유흥업소 등 유해시설이 들어설 수 없어 더욱 쾌적하고 안전한 주거환경을 기대할 수 있다는 점도 학세권 단지의 큰 장점 중 하나"라며 "두터운 수요를 기반으로 우수한 가격 상승력과 환금성을 갖춰 투자자와 실수요자 모두에게 높은 인기를 보인다"고 말했다.


이러한 가운데, 초,중학교를 도보로 누릴 수 있는 학세권 여건을 갖춘 신규 분양 예정 단지가 있어 눈길을 끌고 있다.


대방산업개발 시공하는 '시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ'의 공급이 오는 11월 오픈을 앞두고 있다. 해당 단지는 시흥거모 공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 1, 2단지, 총 682세대로 조성된다.


시흥거모 대방 엘리움은 바로 인근 도일초등학교가 도보 5분 거리에 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 시흥거모지구 내 계획 예정인 중학교(부지)와도 도보 5분 거리 입지에 있어 접근성이 매우 우수하다.


또한 안정적이고 합리적인 분양가로 아파트를 공급받을 수 있는 분양가상한제 단지로 실수요자들의 기대를 모으고 있다.


대방 엘리움은 전 세대 100% 4베이 판상형 구조의 맞통풍 설계로 채광과 환기가 우수하며, 타사 대비 넓은 5.1m(84타입 기준) 광폭 거실 특화설계로 여유로운 주거 생활이 가능하다.


그리고, 고급스러운 외관을 자랑하는 유리난간 창호를 적용하여 탁 트인 전망과 개방감은 물론, 주차걱정 없는 1.85대 1의 주차대수(1단지 기준)로 입주민의 생활 편의성을 높였다.


인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖추었다.


또한 서안산IC 및 군자JC로의 진출입이 용이하며 영동고속도로, 광명시흥고속도로 등을 이용하여 인천광역시, 판교, 수원, 광명 등으로의 접근성도 우수하다.


더불어 시흥 배곧서울대병원(29년 개원예정), 시흥신세계프리미엄아울렛, 트레이더스안산점, 롯데백화점안산점 등 주변 생활 편의시설을 편리하게 이용이 가능하다.


거기에 바로 앞에 수변공원(예정)은 물론 약 2만7천㎡ 규모의 산들공원 등 일상에 휴식을 더할 수 있는 쾌적한 정주 여건도 품고 있다.


'시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체'의 견본주택은 경기도 시흥시 장곡동 일원에 위치해 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

