경남정보대 RISE사업단 수료생, ‘부산낙동강정원 공모전’ 최우수상 수상

직업교육혁신센터 정원사 양성과정 성과… “교육이 현장으로 확장된 사례”

경남정보대학교 RISE사업단 직업교육혁신센터의 '사상정원사 전문인력 양성과정' 수료생들이 최근 열린 '2025 부산낙동강정원 큰손바닥정원 공모전'에서 최우수상과 우수상을 각각 받으며 실무 중심 정원 교육의 성과를 입증했다.

7일 경남정보대에 따르면, 이번 공모전은 '즐거운 움직임 삼락!'을 테마로 한 '세 가지 즐거움 Garden Festa'를 주제로, 삼락생태공원의 자연환경과 조화를 이루는 창의적 정원 디자인을 발굴하기 위해 부산시가 주최했다.

경남정보대 수료생들로 구성된 '지형설계자' 동아리는 작품 '맑은 바람이 머무는 곳'으로 최우수상, 'GREEN4U' 팀은 '철새, 삼락에 내려앉다'로 우수상을 각각 받았다.

부산 낙동강 정원 공모전에서 수상한 경남정보대 사상정원사 과정 수료생들이 작품 앞에서 포즈를 취하고 있다. 경남정보대 제공

이들은 낙동강의 바람과 철새의 쉼터를 모티프로 삼아 자연의 흐름과 생명력을 예술적으로 표현, 도시 속 생태와 인간의 공존을 디자인으로 구현해 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

이번 수상은 교육과정 수료 이후에도 학습동아리를 꾸려 교수진의 지속적인 지도를 받으며 활동을 이어온 결과다.

최우수상 팀의 채해숙 씨는 "배운 것을 실제 현장에 적용하며 지역 자연과 소통할 수 있었던 경험이 뜻깊었다"며 "정원이 사람과 자연을 잇는 다리가 될 수 있다는 사실을 새삼 느꼈다"고 소감을 말했다.

신수안 환경조경디자인과 지도교수는 "학습동아리가 공모전에서 직접 성과를 낸 것은 교육이 현장으로 확장된 의미 있는 사례"라며 "수료생들이 지역 정원문화 확산에 주도적인 역할을 하길 바란다"고 말했다.





임준우 RISE사업단장(산학부총장)은 "이번 수상은 평생직업교육이 지역사회와 현장을 연결하는 실무형 모델로 자리 잡았음을 보여주는 성과"라며 "지역맞춤형 프로그램을 확대해 부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지로서의 역할을 강화하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

