에어부산, 수능 시즌 맞아 전 노선 대규모 할인 프로모션 실시

수험생 대상 럭키드로우 이벤트도 함께 진행
에어부산(대표 정병섭)은 2025학년도 대학수학능력시험 시즌을 맞아, 수험생과 수험생을 응원하는 고객들을 위한 대규모 할인 프로모션을 실시한다.
이 프로모션은 국내선·국제선 전 노선을 대상으로 진행되며, 11월 6일 오전 11시부터 11월 16일까지 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 예매할 수 있다.
탑승 기간은 노선별로 상이하며, 항공권은 공항세와 유류할증료를 포함한 편도 총액 기준으로 국내선 1만5900원, 국제선 5만9800원부터 판매된다.
에어부산은 이번 할인 행사와 더불어 수험생 전용 럭키드로우 이벤트도 마련했다. 이벤트 참가자 중 추첨을 통해 기내 면세 인기 화장품, 에어부산 굿즈, 모바일 상품권 등이 포함된 '수험생 선물 패키지'를 총 35명에게 증정할 예정이다.
이벤트 참여와 프로모션 관련 자세한 내용은 에어부산 공식 홈페이지나 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
에어부산 관계자는 "수능 준비로 오랜 시간 노력한 수험생들을 응원하고 새 출발을 함께 축하하기 위해 이번 프로모션을 마련했다"며 "고객의 특별한 순간에 함께하는 든든한 여행 파트너가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
