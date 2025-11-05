[내일날씨]일교차 큰 하루…낮 동안 '따뜻' 가을날씨

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 6일은 아침에 다소 쌀쌀하겠지만 낮 동안은 대체로 따뜻하며 일교차가 크겠다.

또 새벽부터 오전 사이에는 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠다.

아침 최저기온은 3∼12도, 낮 최고기온은 18∼22도로 예보됐다.

전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 주의해야 한다.

경기·충청권·전북·전남권·경북권·경남 서부 내륙을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 지역에 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다.

내륙에 있는 공항에서는 항공기 운항에 차질이 빚어질 수 있으니 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다.





바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예상된다.





