기술·스토리텔링 모두 압권… 동서대 영상애니메이션학과, 2025 BICAF 대상 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7인 합작 애니메이션 '지터루프'

동서대학교(총장 장제국) 영상애니메이션학과 학생들이 '제21회 부산국제캐릭터&애니메이션페스티벌(2025 BICAF)'에서 최고상인 대상을 거머쥐었다.

동서대는 영상애니메이션과 학생 7명이 공동 제작한 애니메이션 '지터루프'로 이번 페스티벌의 대상을 받았다고 5일 알렸다. 수상 학생은 김동수, 전창수, 윤명인, 이선진, 박성은, 김진모, 양성원 씨이다.

전체 대상을 수상한 '지터루프'는 기술적 완성도와 탄탄한 스토리텔링 모두에서 심사위원들의 극찬을 받았다. 국내외 총 211편의 출품작(애니메이션 142편, 캐릭터 69편)이 벌인 치열한 경쟁에서 옥석이 가려졌다.

2025BICAF 수상자들.

AD

수상 학생들은 "밤낮없이 작업실에서 함께한 시간이 이렇게 큰 결실로 돌아와 감격스럽다"며, "기술적 완성도뿐 아니라 스토리텔링에도 심혈을 기울였는데 노력을 인정받아 기쁘다"고 입을 모았다. 관객의 마음을 움직이는 작품을 만들겠다는 포부도 전했다.

동서대 영상애니메이션학과는 대상 외에도 캐릭터 부문 우수상, 애니메이션 부문 장려상, 캐릭터 부문 장려상, 애니메이션 부문 특선, 캐릭터 부문 특선 등 고루 수상하며 저력을 뽐냈다.

최동혁 동서대 영상애니메이션과 학과장은 "이번 수상은 학생들의 뛰어난 창의력과 기술력, 그리고 팀워크가 만들어낸 결과"라며, "실무 중심의 교육과 체계적인 지원을 통해 K-애니메이션을 선도하는 인재 양성에 더 힘쓰겠다"고 했다.





AD

BICAF는 BICAF조직위원회가 주관하고 글로벌 K-컬처 선도 융합인재양성사업단(HUSS), 부산경상대 라이즈 사업단 등이 공동 주최한 행사이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>