전진선 군수 "청년 의견 적극 반영…청년이 주도하는 매력양평 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, '23-30 매력 양평 만들기' 정책세미나

일자리·주거·문화 포괄 '청년친화도시 양평' 실현

청년친화도시 조성 미래 방향성·차별화 전략 논의

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 4일 양평군청 대회의실에서 '청년친화도시 조성을 위한 미래 방향성과 차별화 전략'을 주제로 '23-30 매력 양평 만들기' 정책세미나를 개최했다.

전진선 양평군수가 지난 4일 양평군청 대회의실에서 '청년친화도시 조성을 위한 미래 방향성과 차별화 전략'을 주제로 '23-30 매력 양평 만들기' 정책세미나를 개최하고 있다. 양평군 제공

AD

이번 세미나는 청년이 머물고 싶은 도시, 청년이 주도적으로 참여할 수 있는 '매력양평' 구현을 위한 실질적인 정책 방향을 논의하고자 마련됐다.

이날 행사에는 전진선 양평군수를 비롯해 양평군의회, 양평군 정책자문단, 청년정책위원회, 청년단체 등 관계자 100여 명이 참석했다.

1부에서는 인사말씀과 축사, 기념촬영이 진행됐으며, 2부에서는 손신 교수(아신대학교, 양평군 정책자문단 위원)의 '청년친화도시 조성을 위한 미래 방향성 및 차별화 전략'과 길청순 이사장(지역농업네트워크 서울경기제주협동조합, 양평군 정책자문단 위원)의 '농업·농촌의 미래와 청년농업인' 발제가 이어졌다.

전진선 양평군수는 "청년이 머물고 싶은 도시, 청년이 주도적으로 참여할 수 있는 '매력양평'을 만들기 위해 행정과 지역사회가 함께 힘을 모아야 한다"며 "오늘 세미나에서 제시된 다양한 의견을 향후 청년정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.





AD

한편, 양평군은 이번 세미나를 통해 수렴된 다양한 제안과 청년들의 의견을 토대로, 청년 일자리·주거·교육·금융·복지·문화·참여권리 등 전 분야에 걸친 지속가능한 청년정책 기반을 체계적으로 구축하며, 청년이 머물고 성장할 수 있는 '청년친화도시 양평' 실현에 강한 의지를 가지고 적극 추진해 나갈 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>