트럼프, NASA 국장에 머스크 측근 아이작먼 재지명

스페이스X 우주 사업에 힘 실리나
도널드 트럼프 미국 대통령이 미 항공우주국(NASA) 국장 후보자로 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 측근인 재러드 아이작먼을 다시 지명했다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 트루스소셜에 "오늘 저녁, 나는 탁월한 기업가이자 자선가, 파일럿이자 우주비행사인 재러드 아이작먼을 NASA 국장으로 지명하게 돼 기쁘다"고 밝혔다. 그러면서 "재러드의 우주에 대한 열정과 우주비행사 경험, 탐사의 경계를 넓히고 우주의 신비를 풀며 새로운 우주 경제를 발전시키려는 헌신은 NASA를 대담한 새 시대로 이끌기에 이상적으로 적합하다"고 말했다.
아이작먼이 NASA 국장 자리에 오르려면 의회 인준을 받아야 한다. 앞서 아이작먼은 지난해 12월 초 NASA 국장 후보자로 처음 지명된 후 올해 4월 상원 인사청문회에서 증언한 데 이어 위원회 인준을 통과했었다. 그러나 5월 말 트럼프 대통령이 돌연 아이작먼에 대한 지명을 철회하면서 절차가 중단됐다. 트럼프 대통령은 지명 철회 이유를 밝히지 않았지만, 당시 머스크 CEO가 트럼프 대통령의 감세 법안을 공개 비판하면서 양측의 갈등이 고조된 상황이 영향을 준 것으로 해석됐다.
결제처리업체 시프트4 창업자인 아이작먼은 2020년 말부터 스페이스X의 투자자로 머스크 CEO와 인연을 맺은 뒤 스페이스X의 여러 민간인 우주비행 임무에 자금을 지원하고 직접 참여해왔다.
NASA는 지난 7월부터 숀 더피 교통부 장관이 임시 국장을 맡아 이끌어 왔다. 더피 장관은 지난달 스페이스X의 달 착륙선 개발 지연을 지적하며 종전 계약을 철회할 가능성이 있다고 경고한 바 있다.
이승형 기자 trust@asiae.co.kr
