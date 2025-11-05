은평구, 17일 어르신 일자리박람회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

32개 기업과 현장 면접 진행

서울 은평구(구청장 김미경)는 이달 17일 오후 1시부터 5시까지 은평구청 5층 은평홀에서 ‘은평 어르신 일자리박람회’를 개최한다.

올해로 4회째를 맞는 이번 박람회는 60세 이상 어르신 구직자에게 재취업 기회와 다양한 일자리 정보를 제공하고, 인력난을 겪는 기업에는 경험 많은 어르신을 채용할 수 있는 장을 마련하기 위해 기획됐다.

은평구 제공.

이번 박람회에는 경비원, 시설관리, 산후관리사, 조리업 등 32개 기업이 참여하며, 현장에서 심층 상담과 면접이 진행된다. 구직자의 이력서 작성에 필요한 무료 증명사진 촬영 부스와 어르신들의 디지털 역량 강화를 위한 키오스크 체험 부스도 운영된다.

현장 참여가 어려운 기업을 위해 온라인 이력서 접수 대행 서비스와 12월 8일부터 모집 예정인 ‘2026년 노인일자리 사업’ 안내도 함께 진행된다.

참여 대상은 은평구에 거주하는 60세 이상 어르신이며, 누구나 현장에서 참여할 수 있다. 자세한 사항은 은평어르신일자리센터 누리집(http://www.epsjcenter.or.kr) 또는 센터 전화(02-373-2000)를 통해 문의하면 된다.





김미경 은평구청장은 “이번 박람회가 구직을 희망하는 은평구 어르신들과 어르신들의 경험과 역량을 필요로 하는 기업 모두에게 의미 있는 자리가 되길 바란다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

