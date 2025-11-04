트럼프 지지율 37%…재집권 후 최저치 '경기침체·물가 부담' 직격탄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세전쟁·셧다운 여파에 민심 이탈

경제 불만 국민 10명 중 7명

도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 재집권 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 고물가와 생활비 부담, 셧다운 장기화 등 경제 불안이 직접적인 원인으로 지목된다.

로이터연합뉴스

AD

3일(현지시간) 미국 CNN이 여론조사기관 SSRS에 의뢰해 발표한 조사에 따르면 트럼프 대통령의 국정 지지율은 37%로, 지난 7월보다 5%포인트 하락했다. 부정 평가는 63%로, 1기 퇴임 당시(62%)보다 높았다.

응답자의 68%는 "국가가 잘못된 방향으로 가고 있다"고 답했으며, 72%는 현재 경제 상황이 좋지 않다고 평가했다. 절반에 가까운 47%는 경제와 생활비 문제를 미국이 당면한 최우선 과제로 꼽았다.

응답자 61%는 트럼프의 정책이 경제를 악화시켰다고 지적했다. '미국산 우선'과 고율 관세 중심의 보호무역 정책이 '관세 전쟁'으로 번지면서 오히려 물가를 자극했다는 분석이 나온다.

연방정부 셧다운 사태에 대해서도 61%가 트럼프의 대응을 부정적으로 평가했다. 외교 정책 역시 56%가 "미국의 국제적 위상을 떨어뜨렸다"고 답했고, 불법 이민자 추방 정책이 "지나치다"는 응답도 57%에 달했다.





AD

이번 조사는 지난달 27~30일 미국 성인 1천245명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 ±3.1%포인트다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>