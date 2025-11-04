박종필 대구시의원 "물산업 예산 54% 삭감 산업성장 침체"…특단 대책 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시의회 박종필 의원(국민의힘·비례대표)은 4일 서면 시정질문을 통해 수년째 정체된 지역 물산업의 재도약을 위해 대구시의 책임있는 역할과 실질적인 대책 마련을 촉구했다.

박 의원은 "2년 전, 5분자유발언을 통해 지역 물산업 육성의 필요성을 강조했으나, 여전히 물산업 클러스터 입주기업들의 불편이 해소되지 않고, 산업 성장도 정체된 상황이다"며, "이제는 대구시가 책임있는 자세로 물산업클러스터를 활성화시키고, 기업 정주여건을 개선하는 등 지역 물산업의 재도약에 나서야 할 때"라며 시정질문 취지를 밝혔다.

박 의원은 또한 "물산업 예산 문제와 관련해 2022년부터 2025년까지 물산업 육성 예산이 연평균 23%, 총 54% 감액된 것은 '물산업 허브도시'라는 목표와 상충되는 것"이라며, "향후 예산확보를 포함한 종합적인 개선 방안을 제시해야 한다"고 목소리를 높였다.

아울러 "물산업 재도약의 핵심은 입주기업의 지속가능한 성장에 있다"며, "장기 재직 유도, 우수 인력 유출 방지, 교통 및 주거·생활 인프라 확충 등 실질적인 지원책이 마련될 수 있도록 대구시의 적극적인 대응이 필요하다"고 촉구했다.





박종필 의원은 "물산업클러스터 활성화와 입주기업 정주 여건 개선은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며, "대구시가 구호에 그치는 행정이 아닌, 책임 있는 자세로 지역 물산업의 실질적인 재도약을 이끌어내야 한다"고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

