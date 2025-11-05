"큰 돈 번다" 유혹 떨쳐라…금감원, 청년구직자 보이스피싱 예방 홍보

온라인 구직플랫폼, 국제공항, 성수동 팝업스토어에
국제취업사기 및 통장매매 위법성 홍보캠페인 실시
금융감독원은 청년 구직자를 대상으로 해외 취업사기 및 보이스피싱 범죄 예방 집중 홍보를 시행한다고 5일 밝혔다.
이달 한 달간 알바천국, 인크루트, 잡코리아, 알바몬 등 주요 구직플랫폼 모바일 애플리케이션을 통해 해외취업사기 및 대포통장 거래 관련 유의사항을 안내하고 퀴즈이벤트를 진행한다. 총 1000명을 추첨해 5만원권 현대백화점 상품권 등 경품을 준다.
해외 출국자를 대상으로 보이스피싱 연루 피해 위험성을 알리기 위해 국제공항 집중 홍보를 병행한다. 이달 동남아시아행 국제선 취항 공항인 김포, 김해, 대구, 인천, 제주, 청주 국제공항 내 스크린에 국제 취업사기 위험성을 안내하는 영상을 띄운다.
국제선 출국장엔 엑스배너(입간판)을 설치한다. 공항 내 은행 영업점·환전소 등을 통해 리플렛을 배포한다.
서울 성수동 메타(옛 페이스북) 팝업스토어에 통장 매매·양도, 불법사금융 피해 방지 유의사항 등을 알려주는 홍보부스를 설치한다. 스탑스위치, O·X 퀴즈이벤트 등도 한다.
지금 뜨는 뉴스
금감원 관계자는 "최근 캄보디아 등 해외 소재 보이스피싱 범죄 조직이 청년 구직자 등을 대상으로 저지른 고액 해외 취업사기가 사회적 문제로 대두되고 있다"며 "청년 구직자가 주로 이용하는 온라인 구직 플랫폼, 국제공항 등에서 국제 취업사기 및 통장매매 위법성 등을 집중 홍보할 것"이라고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>