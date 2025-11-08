본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"한 꺼번에 여러개" 요즘 MZ 복용법…'다이소 건기식' 불티나는 이유

구은모기자

입력2025.11.08 08:37

시계아이콘02분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

10명 중 8명, 건기식은 건강과 자기관리 위한 투자
전 세대 86% 건기식 구매 경험
2030은 젤리·츄잉형 선호…편의점·다이소 제품 관심 높아

성인 10명 중 8명 이상이 건기식을 건강과 자기관리를 위한 투자로 인식하는 것으로 나타났다. 중년층의 전유물로 여겨지던 건강기능식품이 전 세대를 아우르는 '소비 트렌드'로 자리잡는 모습이다.


8일 시장조사전문업체 엠브레인이 만 19~69세 남녀 1000명을 대상으로 실시한 '건강기능식품 소비 패턴 및 저가·소용량 제품 관련 조사'에 따르면 응답자의 84.5%가 건강기능식품은 건강과 자기관리를 위한 투자라고 답했다. 건강관리가 라이프스타일의 중요한 영역으로 떠오르면서 건기식이 일상화되고, 자기관리의 상징으로 여겨지는 최근 인식을 반영한 것으로 풀이된다.


"한 꺼번에 여러개" 요즘 MZ 복용법…'다이소 건기식' 불티나는 이유
AD
10명 중 7명 "매일 건기식 규칙적 복용"

건강관리에 대한 관심도 역시 연령과 관계없이 높은 수준이었다(20대 95.0%, 30대 95.0%, 40대 92.5%, 50대 98.5%, 60대 99.0%). 건기식 섭취 경험자의 경우 매일 규칙적으로 건강기능식품을 복용(71.4%, 중복응답)하는 모습을 보였고, 건기식을 섭취하는 이유로 '일상적인 건강관리 및 유지를 위해서'(55.6%, 중복응답)란 응답을 최우선으로 꼽았다.


나아가 최근 건강관리에 적극적인 젊은 세대가 많아진 것 같다(84.1%)는 체감도가 두드러진 가운데 젊은 층일수록 건기식을 '중년'이나 '노화'의 상징으로 인식(20대 20.5%, 30대 24.0%, 40대 28.0%, 50대 35.0%, 60대 41.0%)하는 경향이 낮게 나타난 점이 눈에 띄었다. 과거 건강관리가 중·장년층의 전유물로 여겨졌던 것과 달리 젊은 세대를 중심으로 선제적인 건강관리에 대한 중요성이 확산하고 있는 것으로 풀이된다.


"한 꺼번에 여러개" 요즘 MZ 복용법…'다이소 건기식' 불티나는 이유

전체 응답자 10명 중 9명(86.3%)은 건기식을 구매해 본 경험이 있는 것으로 조사됐다. 주요 구매 채널은 쿠팡, 11번가, G마켓 등 온라인 쇼핑몰(70.0%, 중복응답)이 압도적으로 높았다. 또 대형마트(36.5%), 약국(34.8%), 홈쇼핑(27.9%)이 그 뒤를 이었다. 특히 저연령층을 중심으로 해외 직구나 H&B 스토어, 다이소 등 구매 경로가 다양하게 나타난 점이 특징적이다.


건기식을 구매할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 성분(71.8%, 중복항목)과 효능(71.8%), 가격(65.9%)이 꼽혔다. 제형 중에서는 알약(70.6%, 중복응답)이나 캡슐형(56.2%) 등 일반적인 형태의 선호도가 높게 평가됐다. 단, 20·30대는 젤리(20대 34.1%, 30대 36.3%, 40대 24.4%, 50대 25.0%, 60대 19.9%)나 츄잉형(20대 17.1%, 30대 19.8%, 40대 16.5%, 50대 9.1%, 60대 13.5%) 등 맛있고 간편하게 섭취할 수 있는 제형을 선호하는 경향이 두드러졌다. 건기식이 '약'이 아닌 일상 속에서 가볍게 소비할 수 있는 '루틴'으로 받아들이는 젊은 세대의 태도가 반영된 결과로 풀이된다.


"한 꺼번에 여러개" 요즘 MZ 복용법…'다이소 건기식' 불티나는 이유
저연령층 "몸에 좋은 건기식 여러개 섭취"

한편, 건기식은 한두 개 정도 챙겨 먹고 있다(42.5%)는 응답이 다수를 차지한 가운데 저연령층일수록 몸에 좋은 것을 여러 개 병행 섭취하는 경향(20대 26.5%, 30대 28.5%, 40대 15.0%, 50대 22.5%, 60대 22.0%)을 보인 점이 주목할 만한 결과였다. 고연령층과 비교해 건강을 다각도로 관리하려는 수요가 조금 더 높다는 것을 짐작해 볼 수 있는 대목이다.


건기식을 중시하는 태도가 두드러지면서 저렴하고 소량으로 이용할 수 있는 제품에 대한 관심이 높아지고 있는 모습도 확인된다. 우선, 최근 다이소나 편의점에서 판매하는 '저가·소용량' 건기식에 대한 인지율은 비교적 높은 편이었으나 실제 구매 경험으로 이어지는 경우는 아직 많지 않은 것으로 나타났다(알고 있고, 직접 구매 경험 있음 15.1%, 알고 있지만 직접 구매 경험 없음 61.3%).


2030 저가·소용량 건기식 구매 경험 많아

다만 20·30대의 구매 경험률이 다른 연령층 대비 높게 나타났는데(20대 24.5%, 30대 21.0%, 40대 8.0%, 50대 11.5%, 60대 10.5%), 이는 가격 면에서 부담 없이 시도할 수 있다는 점에서 젊은 세대의 소비 패턴과 맞닿아 있는 것으로 해석된다.


실제로 5000원대 저가·소용량 건기식은 '시도하기 좋은' 테스트 가격대(82.0%, 동의율)이자, 부담 없이 시도하기에 적절하다(80.3%)는 공감대가 형성되어 있었고, 편의점·다이소 등에서 파는 1회분 건기식은 비싼 정품을 사기 전 '체험판으로 가치가 있다'는 응답이 78.3%에 달한 결과를 통해 확인할 수 있었다. 저렴하게 이용할 수 있는 만큼 '입문용' 건기식으로 활용하고 있는 모습이었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

저가·소용량 건기식의 강점으로도 가격(78.0%, 중복응답)을 언급하는 경우가 가장 많았고, 접근성(68.6%), 소용량 포장 여부(51.7%)가 주요 장점으로 평가됐다. 전체 응답자의 상당수(68.0%)는 향후 저가·소용량 건기식을 구매할 의향이 있다고 밝혔고, 앞으로 편의점, 다이소에서 더 다양한 종류의 건기식을 판매하면 좋을 것 같다(77.2%, 동의율)는 의견도 덧붙였다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기