지역소비 활력↑… 양산시, 제1호 골목형상점가 ‘나래길 동행축제’ 개최

할인·체험·이벤트, 소상공인 매출 UP

경남 양산시가 지역상권에 활력을 불어넣는다.

시는 오는 6일과 7일, 양산시 제1호 골목형상점가인 나래메트로시티 일원에서 '나래길 동행축제'를 열어서 지역 소비 촉진과 상인·시민이 함께하는 상생의 장을 마련한다.

이번 축제는 국가단위 대규모 소비축제인 '코리아 그랜드 페스티벌(Korea Grand Festival)'의 일환으로 마련됐다.

'코리아 그랜드 페스티벌'은 10월 29일부터 11월 9일까지(12일간) 전국 온·오프라인에서 진행되는 초대형 소비축제로, 중소벤처기업부, 문화체육관광부, 산업통상자원부 등 10개 정부 부처와 주요 유통·제조업계, 소상공인 등 약 3만개 사가 참여한다.

행사 기간 동안 나래메트로시티 상점가에서는 ▲행운의 종이뽑기 ▲투호던지기 ▲만들기 체험 부스 등 다양한 참여형 이벤트가 운영된다.

또 상점가 내 이용 고객에게는 최대 1만원 상당의 할인쿠폰, 온누리상품권, 각종 경품이 제공돼 골목형 상점가에 활기를 불어넣을 전망이다.

이와 함께 양산사랑카드 5% 추가 할인, 디지털온누리상품권 10∼15% 특별환급, 상생소비복권 응모 등 코리아 그랜드 페스티벌의 소비 혜택을 함께 누릴 수 있어 시민들에게 실질적인 소비 만족도를 높일 것으로 기대된다.

나래메트로시티는 양산시 제1호 골목형상점가로 지정된 곳으로, 지난 10월 30일에는 울산 울주군의회 소상공인정책연구회가 벤치마킹 방문과 간담회를 진행하는 등 지역 상권 활성화의 우수사례로 주목받고 있다.





시 관계자는 "양산시 골목형상점가는 경남 지역에서도 모범적인 사례로 평가받고 있다"며 "이번 행사를 통해 지역 상권의 경쟁력을 높이고, 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

양산 나래길 동행축제 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

