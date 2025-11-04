본문 바로가기
두산건설, '두산위브더제니스 센트럴 천안' 이달 분양[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2025.11.04 11:38

전용 84㎡ 단일평형 1202가구 분양
천안역·천안아산역 인접, 행정타운 직주근접

두산건설은 이달 중 충남 천안시 청당동에 '두산위브더제니스 센트럴 천안'을 분양한다고 4일 밝혔다.


두산위브더제니스 센트럴 천안은 충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원에 지하 2층, 지상 최고 29층, 10개 동에 전용 84㎡ 단일면적 1202가구로 조성된다. 타입별 가구수는 △84㎡A 730가구 △84㎡B 257가구 △84㎡C 215가구다.


천안시 동남구 청당동 일대는 청수지구 행정타운을 비롯해 청당지구, 새텃말지구 등 대규모 개발사업이 진행 중인 지역이다. 개발이 완료되면 해당 지역은 1만3000여 가구 규모의 미니신도시급 주거타운이 형성될 전망이다.


두산위브더제니스 센트럴 천안은 청당동 일대 마지막 개발 현장이자 랜드마크 단지로 조성된다. 인근에는 행정타운 두산위브 더파크(1105가구), 행정타운 센트럴 두산위브(655가구) 등 두산건설 브랜드 단지들이 있고 두산위브더제니스 센트럴 천안까지 총 3000가구 규모의 브랜드 타운이 완성될 예정이다.


차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이 있으며, 약 15분 거리에는 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울·수도권 지역으로 출퇴근이 용이하다. 천안대로가 가까워 천안 전 지역으로 편리하게 이동할 수 있으며 인근 남천안IC, 천안JC를 통해 경부고속도로, 천안~논산고속도로 진입이 수월하다. 천안고속터미널과 천안종합터미널 등도 위치해 편리하게 이용할 수 있다.


인근 주요 업무지역으로의 출퇴근이 수월한 직주근접 입지를 갖춰 미래가치도 높다. 먼저 구룡동 일원 약 38만6369㎡ 규모의 LG생활건강 퓨처일반산업단지(예정)가 직선거리 약 3㎞ 내에 있어 배후 단지로 기대된다.


또한 반경 1㎞ 내에 청수지구 행정타운이 위치해 천안동남경찰서, 천안세무서, 천안우체국, 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단, 국민건강보험공단, 한국국토정보공사 천안지사 등이 있다.

쾌적한 주거환경과 교육·생활 인프라를 갖췄다. 인근에 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 녹지가 풍부하며 공원 내에 조성된 축구장, 배드민턴장 등에서 여가 생활을 즐길 수 있다. 도보권에 청당초교가 있으며 새샘중, 가온중, 청수고, 천안여고 등 초·중·고등학교도 인접하다. 선문대학교 천안캠퍼스, 청수지구 학원가 이용도 편리하며 이마트 천안점, 하나로마트 등 편의시설도 쉽게 이용할 수 있다.


두산위브더제니스 센트럴 천안은 두산건설의 하이엔드 브랜드 '두산위브더제니스' 단지로 시장의 높은 기대를 받고 있다. 부동산R114 턴어라운드가 지난 8월 아파트 브랜드 경쟁력 진단 조사를 실시한 결과, '두산위브더제니스'가 57.2%로 비수도권에서 인지도가 가장 높은 하이엔드 아파트 브랜드로 선정됐다. 두산건설은 지역별 주요 거점 도시를 빠르게 선점해 대중적 인지도를 높여왔다.


단지는 먼저 남향 위주의 단지 배치로 채광 및 일조권이 우수하다. 전 가구를 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일평형으로 설계했고 4Bay 판상형 구조(일부 제외)가 적용돼 통풍과 환기에 유리하다. 전 주택형에 안방 드레스룸, 파우더룸이 적용되며 전용면적 84㎡A·C타입에는 알파룸, 84㎡B타입에는 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 갖췄다.


스마트폰으로 조명, 난방을 제어하고 승강기 호출, 에너지 사용량을 조회할 수 있는 홈 IoT(사물인터넷)가 적용되며 홈네트워크 월패드, 주방TV, 스마트폰 원패스 등이 설치돼 편리한 생활을 누릴 수 있다. 무인택배 시스템, 동체감지기, 경보알람 시스템 등 안전한 세이프티 시스템도 갖출 예정이다.


두산건설 분양 관계자는 "두산위브더제니스 센트럴 천안은 천안의 새로운 부촌으로 인식되는 청당동 일대에 들어서는 브랜드 대단지로 우수한 입지와 상품을 모두 갖춰 두산건설 브랜드 타운의 정점을 찍을 것으로 보인다"며 "특히 두산건설의 하이엔드 브랜드 '두산위브더제니스' 브랜드로 공급되는 만큼 수요자들의 높은 관심이 기대된다"고 말했다.


한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

