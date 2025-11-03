강타, SM 산하 음악 레이블 '스마트' 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 강타. SM엔터테인먼트 제공

가수 강타가 SM엔터테인먼트 산하 새 음악 레이블 '스마트'(SMArt)를 론칭하고 총괄 프로듀서를 맡는다고 SM이 3일 밝혔다.

스마트는 다양한 음악 장르를 아우르고 확장해 나가는 것을 목표로, K팝을 하나의 문화 콘텐츠로 재해석한 차별화된 아트워크와 최적의 프로듀싱 시스템을 통해 새로운 사운드를 선보일 예정이다.

첫 아티스트는 가수 겸 배우 임시완이다. 스마트는 임시완의 음반 제작과 프로듀싱을 담당하며, 다음 달 첫 솔로 앨범을 발매할 예정이다. 내년 초에는 글로벌 팬 투어를 열어 팬들과 만남을 이어간다.

강타는 2014년부터 SM 비등기 이사로서 사내 크리에이티브 디렉터로 활동해왔으며, SM의 음악 퍼블리싱 자회사 크리에이션뮤직라이츠(KMR)의 CIC인 스매시히트(SMASHHIT) 총괄 프로듀서로도 활약해왔다.





그룹 에이치오티(H.O.T.) 멤버로 데뷔해 데뷔 30년 차를 맞은 강타는 총괄 프로듀서로 다양한 곡 작업에 참여하는 동시에 신예 작가 발굴과 양성에도 힘쓸 계획이다. 그는 "음악에 진심인 마음으로 새로운 세대와 함께 성장하는 창작 생태계를 만들겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

