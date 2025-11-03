[특징주]비아이매트릭스, 금융권 대형 AI 프로젝트 수주에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비아이매트릭스가 강세다. 우리금융캐피탈에서 인공지능(AI) 프로젝트를 수주했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

3일 오후 1시35분 기준 비아이매트릭스는 전일 대비 7.19% 상승한 1만3870원에 거래되고 있다.

이날 비아이매트릭스는 우리금융캐피탈 'NEXT 데이터 플랫폼 구축 사업'의 주사업자로 선정돼 수주 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 사업은 우리금융캐피탈의 정보계 시스템을 전면 고도화하고, 최신 AI 데이터 분석 기술을 접목하여 고도화된 데이터 기반 의사결정 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

이 프로젝트는 계약일로부터 약 9개월간 진행된다. ▲지매트릭스(G-MATRIX)로 자연어 기반 DB(데이터베이스) 분석 환경 구축 ▲정보계 포털 구축 ▲메타데이터 연계 ▲DB 통합 마트 개편 ▲보고서 및 대시보드 신규 제작 ▲셀프(SELF) 보고서 작성 지원 등과 같은 주요 과제를 포함한 통합 데이터 플랫폼 구축 사업이다. 특히 이번 사업에는 비아이매트릭스의 생성형 AI 분석 솔루션이 도입되어, 사용자가 직접 보고서를 생성하고 분석할 수 있는 셀프 비즈니스 인텔리전스(BI) 환경이 마련될 예정이다.





비아이매트릭스는 이번 사업으로 기존에 분산되어 있던 보고 체계를 통합하고, 600명 이상 사용자가 동시에 접속 가능한 안정적인 시스템을 구현할 계획이다. 또한 개인정보 보호 기능, 자동화된 데이터 품질 관리 시스템을 함께 적용하여 차세대 금융 데이터 플랫폼의 표준 모델을 제시할 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

