GC녹십자, 탄저백신 '배리트락스주' 임상 결과 국제 학술지 게재

안전성 및 면역원성 입증

GC녹십자는 자사의 탄저백신 '배리트락스주'의 임상 2상 결과가 국제 학술지 'Vaccine'에 게재됐다고 3일 밝혔다. 배리트락스주는 GC녹십자와 질병관리청이 공동 개발한 세계 최초의 유전자 재조합 탄저백신이다.

서울 용인구 GC녹십자 본사 전경. GC녹십자

이번 연구는 서울대병원, 가톨릭대학교 성빈센트병원, 고려대 안산병원, 순천향대 서울병원, 한림대성심병원 등 총 5개 병원에서 진행됐다. 건강한 성인 240명을 대상으로 백신의 안전성과 면역원성을 평가하기 위해 무작위배정, 이중 눈가림, 위약 대조 방식으로 수행됐다. 참여자들은 배리트락스주 또는 위약을 투여받았고, 연구진은 접종 후 생성된 항체 수준과 이상 반응을 분석했다.

연구 결과 탄저 독소를 중화하는 항체가 기준치 이상 형성돼 강력한 백신 효과가 입증됐다. 이는 배리트락스주가 실제 탄저균 감염 상황에서도 인체를 효과적으로 방어할 수 있음을 시사하는 중요한 결과로 분석된다.

이와 함께 안전성 평가에서 배리트락스주 투여군의 주요 이상 사례는 주사 부위 통증, 근육통, 피로, 권태 등 대부분 경미한 수준이었으며 일시적이었다. 또한 급성 이상 및 사망 사례가 발생하지 않아 우수한 안전성이 확인됐다.

배리트락스주는 약독화된 균을 직접 사용하는 기존 방식보다 안전성이 높고, 필요시 신속한 대량 생산이 가능하다는 장점이 있다고 회사 측은 설명했다.

이번 임상의 연구책임자인 김남중 서울대병원 교수는 "이번 연구는 학계와 산업계가 긴밀히 협력한 좋은 사례로, 안전하고 효과적인 백신 개발을 위한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "국내 최초 재조합 탄저백신의 성공이 앞으로의 감염병 대응 연구와 백신 자급화에 의미 있는 발판이 되길 바란다"고 말했다.





정재욱 GC녹십자 R&D 부문장은 "이번 임상 결과를 통해 '배리트락스주'의 안전성과 유효성을 성공적으로 입증했다"며 "국산 탄저백신을 통해 국가 방역 체계 강화에 기여할 것"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

