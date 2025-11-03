공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공급 과잉 우려 속 속도 조절

IEA "내년 수요 대비 공급 최대 400만배럴 초과 전망"

석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC+ 소속 8개국이 내년 1분기 추가 증산을 중단하기로 했다.

OPEC(석유수출국기구)의 로고가 새겨진 원유 배럴 모형. 로이터연합뉴스

2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 8개국 에너지 장관들은 이날 화상회의를 열어 내달 원유 생산량을 하루 13만7000배럴 늘리고 내년 1~3월은 계절적 요인을 고려해 증산하지 않기로 했다.

12월 증산량은 10~11월과 같은 규모로 지난 8~9월 54만7000배럴에 비하면 소폭이다.

사우디아라비아·러시아·이라크·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·카자흐스탄·알제리·오만 등 8개국은 OPEC+ 결정과 별개로 2023년 두 차례에 걸쳐 자발적 감산을 단행한 바 있다.

이들은 올해 4월부터 증산 기조로 전환해 220만배럴 감산을 9월까지 모두 되돌렸다. 이날 회의에서는 하루 165만배럴 규모의 추가 감산분도 시장 상황에 따라 일부 또는 전부 복원할 수 있다는 점을 재확인했다.

이번 결정은 원유 공급 과잉 우려가 커지는 가운데 내려졌다. 일각에서는 미국의 대러시아 제재로 인해 러시아가 생산량을 더 늘리기 어려울 것이라는 관측도 제기됐다.





국제에너지기구(IEA)는 내년 원유 공급이 수요를 하루 최대 400만배럴 초과할 것으로 내다봤다. 이는 전 세계 수요의 약 4%에 해당한다. 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 올해 들어 15% 이상 하락했다. OPEC+ 22개 회원국은 오는 30일 회의를 열고 내년 산유 쿼터 조정 여부를 다시 논의할 예정이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

김민영 기자 argus@asiae.co.kr