부산시·베트남 협력 가속… 박형준 시장, 르엉끄엉 국가주석 만나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"더 가까운 협력 길 가자"

박형준 부산시장이 르엉 끄엉 베트남 국가주석을 만나 교류와 협력을 강화하기로 했다.

부산시는 르엉 끄엉 베트남 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정을 마치고 지난 1일 부산을 공식 방문했다고 밝혔다.

이날 KF아세안문화원에서 공식 접견 자리가 마련됐다. 박형준 시장은 "지난 8월 또 럼 베트남 당서기장에 이어 국가주석까지 부산을 방문해 주셔서 감사드린다"며 "부산에 베트남 총영사관이 개설되면서 부산과 베트남이 그 어느 때보다 가까워졌음을 느낀다"고 말했다.

이어 "주석께서 APEC 정상회의를 마친 직후 부산을 찾아주신 것은 양국 간 깊은 우정과 협력의 의미를 더 빛내주는 일"이라고 환영의 뜻을 전했다.

박형준 부산시장이 르엉 끄엉 베트남 국가주석과 악수하고 있다.

AD

부산시는 베트남과 활발한 교류를 이어오고 있다. 지난 8월에는 부산·호찌민 자매결연 30주년 기념행사와 비즈니스 포럼을 열었고 9월에는 베트남 고위 공무원이 부산을 방문해 도시개발과 기후위기 대응을 주제로 연수를 진행하는 등 협력의 기반을 다져가고 있다.

박 시장은 "현재 베트남은 우리나라 제3대 교역국이자 한국은 베트남의 제1위 투자국이며 부산에는 약 1만4000명의 베트남인이 거주하고 5000여명의 유학생이 공부하고 있다"며 "이들이 양국의 미래를 잇는 든든한 가교 역할을 할 것"이라고 말했다.

르엉 끄엉 베트남 국가주석은 "한국의 경제·문화 중심지인 부산을 방문하게 돼 매우 인상 깊다"며 "1992년 수교 이후 33년간 발전해온 한·베 포괄적 동반자 관계 속에서 부산은 양국 협력의 중요한 축을 담당하고 있다"고 답했다.

르엉 끄엉 주석은 이날 KF아세안문화원에서 열린 한국국제교류재단(KF)과 베트남 민족박물관 간 예술·문화 교류 및 공동전시 협력 강화를 위한 업무협약(MOU) 체결식에도 참석했으며 주한 베트남 공동체 간담회에도 함께했다.

그는 "주부산 베트남 총영사관 설립 과정에서 부산시의 각별한 지원에 감사드린다"며 "이를 계기로 베트남 지방성과의 협력이 한층 강화되고 더 큰 성과를 거두길 기대한다"고 말했다. 이어 "양국이 그동안 쌓아온 협력의 성과와 잠재력을 바탕으로 항만·물류 등 다양한 분야에서 지방정부 간 교류가 활발히 이뤄지길 바란다"며 "2027년 베트남 안장성에서 열릴 APEC 정상회의도 성공적으로 개최되길 기원한다"고 말했다.

또 "현재 베트남에는 약 35만명의 한국 교민이, 한국에는 20만명의 베트남 교민이 거주하고 있다"며 "양국 국민이 안정적이고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 협력을 강화하고 2030년까지 양국 교역 규모가 1500억달러에 도달하길 기대한다"고 힘줬다.

르엉 끄엉 주석은 "부산시의 발전과 건승을 기원하며 양국이 상호 번영과 안정, 공동의 이익을 향해 함께 나아가길 희망한다"고 인사했다.





AD

박형준 시장은 "이번 르엉 끄엉 주석의 부산 방문이 양국의 특별한 우정을 더 깊게 하고 경제·문화·인적 교류를 한층 발전시키는 계기가 되길 기대한다"며 "부산시는 앞으로도 베트남과 함께 아시아를 넘어 세계로 나아가는 상생의 길을 열어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>