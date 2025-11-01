中, 유인우주선 '선저우 21호' 발사…생쥐 4마리 사육 실험

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국이 우주정거장 '톈궁(天宮)'에서 6개월간 머물며 생쥐 사육 등 과학 연구를 수행할 유인 우주선 '선저우(神舟) 21호'를 지난달 31일(현지시간) 발사했다.

중국의 유인우주선 선저우 21호가 31일 오후 주취안 위성발사센터에서 ‘창정 2F 야오 21호’ 로켓에 실려 발사되고 있다. 신화연합뉴스

중국 관영 신화통신 등에 따르면 중국은 이날 오후 11시46분께 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 선저우 21호를 창정(長征) 2호 F야오(遙)-21 운반 로켓에 실어 발사했다.

선저우 21호 발사는 우주정거장 활용·발전과 관련한 6번째 유인 비행이다. 전체 유인 우주 비행 프로젝트로는 37번째다. 선저우 21호에는 남성 우주비행사 3명이 탑승했다. 이들은 선저우 20호 승무원과 교대해 중국이 자체 건설한 우주정거장 톈궁에서 6개월간 체류하면서 27개 우주 과학·응용 실험 등을 진행한다.

특히 선저우 21호는 살아있는 생쥐를 싣고 가 중국의 첫 포유류 우주 사육 실험을 수행한다. 중국과학원 전문가들은 총 300마리 가운데 적응 훈련 등을 거친 최종 후보 48마리를 추렸으며 발사 전날 암컷과 수컷 두 마리씩 네 마리를 최종 선정했다. 선저우 21호 승무원들은 이 생쥐들을 데리고 무중력·밀폐 등 우주공간 조건이 쥐의 행동 패턴에 미치는 영향 등을 중점 연구하게 된다. 생쥐들은 추후 지구에서 스트레스 반응 등 추가 연구에 활용된다.





비행사들은 이밖에 우주 유영 활동과 화물 출납, 우주 잔해 보호장비 설치 등 임무를 수행하며 차세대를 위한 과학 교육과 공익 활동, 우주 탑재 시험 등도 할 계획이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

