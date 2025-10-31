유럽, 에너지 전환 가속…K-전력기자재 수출 기회 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러시아·우크라이나 전쟁 이후 유럽의 에너지 전환 수요가 급증하면서 한국 전력기자재 기업들의 유럽 진출 기회가 커지고 있다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 27일부터 31일까지 스위스와 불가리아에서 '경남 에너지·전력기자재 유럽진출 상담회·포럼'을 열고 우리 기업의 시장 진입을 지원했다.

코트라에 따르면 유럽은 탈석탄과 특정국 에너지 의존 탈피를 위해 송배전망 확충과 원전·배터리형 에너지저장장치(BESS) 투자에 나서고 있다. 스위스는 '에너지 전략 2050'을 추진하며 재생에너지 전환과 송배전망 현대화를 병행하고 있고, 불가리아는 수입 에너지 비중을 줄이기 위해 코즐로두이 원전 7·8호기 신규 건설과 송전망 확충을 진행 중이다.

28일 취리히에서 열린 '한-스위스 에너지 협력 포럼'에는 스위스 악스포(Axpo), 히타치 에너지 등 현지 주요 에너지기업 40여 곳이 참여해 국내 기업들과 60여 건의 상담을 진행했다. 대신금속 관계자는 "스위스가 EU와 협력해 다양한 에너지 프로젝트를 추진 중임을 확인했다"며 "현지 기업과 협력해 유럽 시장을 공략할 계획"이라고 말했다.

30일 불가리아 소피아에서는 주불가리아대한민국대사관과 공동으로 '한-불가리아 에너지 협력 포럼'이 열렸다. 양국 정부와 기업 관계자 200여 명이 참석해 원전·전력기자재 분야 협력 방안을 논의했다. 제초 스탄코프 불가리아 에너지부 장관은 "에너지 안보와 기후 대응을 위해 한국과의 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.





김현철 코트라 유럽지역본부장은 "유럽이 탄소중립 달성을 위해 에너지전환을 가속하는 만큼 송배전, 원전, 스마트에너지 분야의 우리 기업들이 유럽 프로젝트에 적극 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





