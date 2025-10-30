구미시의회, 인천 백령도에서 의정연수 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

천안함 위령탑 추모

AI활용법 특강 등 안보의식 함양 및 의정역량 강화 추진

구미시의회(의장 박교상)는 27~29일까지 백령도 등 인천광역시 일원에서 2박 3일 일정으로 추진한 2025년도 구미시의회 의정연수를 성공적으로 마무리했다.

이번 연수는 구미시의회 의원과 직원 등 25명이 참석한 가운데, 급변하는 행정 환경에 대응하기 위한 '의정역량 강화'와 서해 최북단 접경지역 방문을 통한 '안보 의식 함양'을 목적으로 진행됐다.

2025년도 구미시의회 의정연수 단체사진/구미시의회 제공

연수 첫날에는 의정 역량 전문성 강화를 위한 맞춤형 특강이 진행됐다. 구미시의회 의원과 직원들은 '성공적인 의정활동을 위한 이미지 브랜딩 전략'과 'AI시대, 의정활동 활용법'을 주제로 한 교육을 통해, 시민에게 신뢰받는 의회상을 정립하고 최신 사회적 동향을 의정 실무에 접목하는 방안을 모색했다.

2일차에는 서해 최북단 백령도를 방문하여 안보 의식을 고취했다. 심청각, 두무진 등 백령도의 주요 접견지역을 탐방했으며, 특히 천안함 26용사 위령탑을 찾아 헌화 및 추모식을 거행하여 국가안보의 소중함과 평화의 가치를 되새기는 뜻 깊은 시간을 가졌다.

3일차에는 인천상륙작전기념관을 참관하고 굳건한 안보 의지를 다지는 것을 끝으로 모든 일정을 마무리했다.





박교상 의장은 "이번 연수는 AI와 같은 미래 기술 교육으로 의정 전문성을 높이는 한편, 천안함 용사들의 숭고한 희생을 기리며 안보의 중요성을 직접 체감할 수 있는 소중한 기회였다"며 "연수에서 배운 지식과 경험을 바탕으로 시민의 안전과 구미시의 발전을 위해 더욱 헌신하는 의회로 거듭나겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

