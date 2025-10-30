부산대, RISE 사업 경진대회 ‘대상·우수상’ 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 활용 금융취약계층 지원 서비스 제안



외국인 유학생 일경험 사례도 주목

부산대학교(총장 최재원)가 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업 대학(원)생 우수사례 경진대회에서 대상(교육부장관상)과 우수상을 휩쓸며 지역사회와의 상생 모델을 제시했다.

부산대는 29일 대구 EXCO에서 열린 '2025년 RISE 사업 참여 대학(원)생 우수사례 경진대회'에서 정보컴퓨터공학부 '첫눈'팀(성민기·성도범·송시우 학생)이 '인공지능 기술을 활용한 디지털 약자 금융활동 지원 서비스' 프로젝트로 최고상인 대상을 받았다.

부산대학교가 RISE사업 대학(원)생 우수사례 경진대회에서 대상(교육부장관상)과 우수상을 받고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

AD

이 팀은 금융 접근성이 낮은 취약계층을 위해 AI 기술을 활용한 맞춤형 금융 지원 서비스를 제안, 지역 산업 수요를 반영한 혁신적 문제 해결 모델로 높은 평가를 받았다.

또 기계공학부 셀게렌 설렁거(몽골) 학생은 '외국인 유학생 일 경험 스토리' 부문에서 우수상을 차지했다. 그는 '자신을 믿는 것'이라는 주제로 지역 기업에서의 현장 실습과 일 경험을 진정성 있게 풀어내며, 부산대가 외국인 유학생에게도 실질적인 산업 연계 기회를 제공하고 있음을 보여줬다.

이 대회는 교육부가 주최하고 한국연구재단이 주관, 전국 RISE 사업 참여 대학 학생들이 '지역혁신과 산업연계'를 주제로 활동사례를 공유하고 성과를 확산하기 위해 마련됐다.





AD

박상후 부산대 RISE사업단장(기계공학부 교수)은 "부산대의 RISE 우수사례는 학생들의 창의적 아이디어가 지역 산업 발전으로 이어지는 대표적인 성공모델"이라며 "대학이 중심이 된 혁신 생태계가 전국과 산업계로 확산할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>