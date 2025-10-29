트럼프 "韓관세협상 거의 최종단계…안보 관련 중요 결론 내려"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "한국과 성공적인 정상회담 가져"

북한 김정은에는 "잘 알아…잘 해결될 것"

이재명 "국가 간 연대와 협력 중요"

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 이재명 대통령이 주최한 공식 특별 만찬에서 "한미 관세 협상이 거의 최종단계까지 갔다"고 말했다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 이 대통령 주최 정상 특별만찬에서 환영사를 하고 있다. 왼쪽은 도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 오후 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 특별 만찬에서 "오늘 한국과 성공적인 정상회담을 가졌다. 많은 걸 결정할 수 있는 생산적인 회의였다"며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 "국가 안보 관련해서도 중요 사항에 대화를 나눴다"며 "또 매우 중요한 항목에 대해 결론을 내릴 수 있었다"고 했다.

이어 "일본에서도 성공적인 회의를 가졌다"며 "대규모의 관세 협상을 성공적으로 마무리했다. 한국, 일본에 다 도움 되는 결론이라고 믿는다"고 덧붙였다.

앞서 이 대통령과 트럼프 대통령은 이날 오후 국립경주박물관에서 약 87분간 확대 오찬 겸 정상회담을 했다. 이날 트럼프 대통령 발언은 한국과 미국이 관세·안보 협상 관련 합의에 도달했음을 시사하는 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이 대통령을 향해서는 "저를 환영해줬다"며 "(선물해) 주신 금관도 굉장히 탁월한 예술 작품이었고, 미국 대통령으로는 처음으로 무궁화대훈장도 받는 영광을 누렸다. 잊지 않겠다"고 했다.

트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장에 대해선 "제가 잘 알고 있다. 이 문제도 잘 해결될 거라고 생각한다"고 했다.

30일 열리는 미·중 정상회담 관련해선 "내일은 시진핑 중국 국가주석을 만날 것"이라며 "지난 한 달간 상호 간 많은 대화가 있었고 양측간 만족스러운 대화가 나올 것으로 기대한다. 저도 기대하고 있다"고 말했다.

이 대통령은 모두발언을 통해 "각국을 대표하는 정상 여러분들을 한자리에서 뵙게 돼 너무 반갑다"며 "특히 트럼프 대통령이 오늘 이 자리 함께 주최해주셨는데 대개 미국의 우방국, 동맹국들"이라고 말했다.

이 대통령은 "지금 세계가 여러 가지 측면에서 복합적으로 위기를 겪고 있지만 이럴 때일수록 국가 간 연대와 협력이 중요하다"며 "어렵게 만나는 자리인데 정상 여러분의 고견을 들어보고 함께 토의해보면 좋겠다"고 했다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 이 대통령 주최 정상 특별만찬에 참석한 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 트럼프 대통령을 위해 영월 오골계와 트러플을 곁들인 만두, 경주 천년한우 등심, 경주 남산 송이버섯과 구룡포 광어에 지리산 양식 캐비아를 곁들인 요리 등 최고급 양식 만찬 코스를 준비했다.

오골계 만두의 경우 우리나라의 전통 보양식 재료인 오골계와 서양의 풍미를 대표하는 트러플을 함께 담아 참석 정상들의 화합을 기원하는 의미를 담았다. 랍스터를 좋아하는 트럼프 대통령의 선호를 반영해 포치드 랍스터 테일 요리도 제공했다.

특히 만찬주로는 트럼프 대통령의 아들인 에릭 트럼프가 운영하는 와이너리의 술인 트럼프 샤르도네와 트럼프 카베르네 소비뇽을 준비해 각별히 신경 쓴 모습을 보였다.





대통령실은 "경주의 역사와 우리나라의 풍요로운 식재료로 빚어낸 최고급 양식 만찬을 통해 특별 만찬에 참석한 정상들의 두터운 우정과 화합을 기원한다"고 설명했다.





경주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

