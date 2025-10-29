부산항만공사, 칠레 산 안토니오 항만공사 항만 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남태평양 전략항만과 부산항 간 협력 강화

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 29일 칠레 산 안토니오 항만공사의 라몬 카스타녜다 사장이 부산항을 방문해 양측 간 협력 방안을 논의했다고 전했다.

이 방문은 부산항만공사의 항만 운영 및 개발 경험을 벤치마킹하고, 두 기관 간 항만 운영 관련 정보 교류 및 협력 관계 구축을 위해 이뤄졌다.

칠레의 산 안토니오항(San Antonio Port)은 칠레 전체 해상 화물의 30% 이상을 처리하는 국가 최대 항만으로, 대외무역의 핵심 거점이다. 현재는 급증하는 물동량에 대응하기 위해 외항 개발 사업을 추진 중이다.

면담에서 양측은 지속 가능한 항만 개발, 스마트 항만 기술, 물류 효율성 제고 방안 등 다양한 협력 주제를 논의했다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 만남이 남태평양의 전략적 물류 허브인 산 안토니오항과 부산항이 더욱 긴밀히 협력할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





산 안토니오 항만공사 방문단은 면담 이후 북항 신선대·감만부두 현장과 신항 홍보관을 둘러보며 부산항의 운영 시스템과 항만 인프라를 시찰했다.

칠레 산 안토니오 항만공사 사장이 부산항을 방문해 기념촬영하고 있다.

