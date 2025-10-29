서울시, 프랑스 양자컴퓨팅社 '파스칼' 유치… 750억 투자 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·반도체 이어 전략산업 투자 '3연타'

752억원 투자 및 51명 신규 고용

차세대 양자컴퓨팅 연구개발센터 설립

서울시가 프랑스의 양자컴퓨팅 선도기업 '파스칼'을 유치하는 데 성공했다. 양 기관은 산·학·연·관 공동 연구개발(R&D) 네트워크 구축, 양자 핵심 인재 양성, 양자 관련 개발기업 지원 등에 협력할 계획이다.

서울시는 29일 오후 서울시청에서 파스칼과 총 5284만 달러(약 752억원) 규모의 투자 및 51명 신규 고용을 포함한 양자컴퓨터 연구개발센터 설립 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

체결식에는 오세훈 서울시장, 조르주 올리비에 레몽 파스칼 공동창업자 겸 최고전략제휴책임자, 필립 베르투 주한 프랑스대사, 로베르토 마우로 파스칼 한국지사 대표 등 10여명이 참석했다.

파스칼은 2022년 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페를 비롯해 조르주 올리비에 레몽, 앙투안 브로에 등 5명이 2019년 공동으로 창업한 중성원자 기술 기반의 양자컴퓨터 전문기업이다. 본사는 프랑스 파리 인근 마시·팔레조 지역에 있으며 미국, 캐나다, 사우디아라비아 등 8개국에 양자컴퓨터 연구 및 제조 거점을 운영하며 300명의 인재를 고용 중이다.

파스칼은 200큐비트(Qubit) 양자컴퓨터를 세계 최초로 상용화했으며, 2024년에는 1000큐비트 시연에도 성공했다. 또한 계산 중 오류를 감지·수정할 수 있는 차세대 '오류 내성 양자컴퓨터' 기술 로드맵을 추진하고 있으며, IBM·엔비디아·마이크로소프트·구글·LG전자 등 글로벌 기업들과 기술협력을 이어가고 있다.

서울시는 올 들어 미국의 인공지능(AI)·데이터 클라우드 기업 스노우플레이크, 스위스 양자보안 반도체 기업 실스크에 이어 프랑스의 양자컴퓨팅 선도기업 파스칼까지 투자 유치에 성공했다.

이번 협약을 계기로 서울시는 파스칼과 함께 서울을 양자컴퓨팅 산업의 핵심 거점도시로 육성하기 위한 협력을 추진한다. 현재 서울시는 양자 산업을 선제적으로 육성하고자 ▲양자과학기술 세미나 및 포럼 개최 ▲기술사업화 인재양성(서울퀀텀캠퍼스 산업전문과정) ▲홍릉특구 내 양자 기술융합지원센터 건립 ▲AI-양자컴퓨팅 기술융합을 통한 기업의 스케일업을 지원하는 서울퀀텀허브 조성 등 양자산업 생태계 확대를 추진 중이다.

그동안 서울시는 파스칼 본사 및 한국지사와의 지속적인 면담을 이어오며 연구개발 인프라, 입지, 인재 등 서울의 경쟁력을 적극 알렸다. 대내외 힘든 경제 상황에도 불구하고 부지(한국지사) 투어와 투자환경 설명회를 진행했고 산업통상부와의 긴밀한 협의를 거쳐 파스칼의 연구개발센터 서울 투자를 확정했다.





조르주-올리비에 레몽 최고전략제휴책임자는 "오늘은 파스칼이 양자컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로 성장하는 데 있어 중대한 이정표이자, 서울이 글로벌 양자 허브로 발전하는 데 있어서도 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다. 오 시장 역시 "서울은 양자컴퓨팅이 주도할 미래 기술 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 서울형 양자산업 생태계 구축을 본격 추진하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 서울의 기술 경쟁력과 투자 매력도를 다시 한번 입증하고 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

