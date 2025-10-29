광주 서구, 미용 종사자 '기술교육 성과 공유회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육 만족도 92.7%…골목경제 활성화 기대

광주시 서구가 지난 28일 서구청 들불홀에서 '2025년 미용업 종사자 전문기술교육 성과 공유회'를 열었다.

광주시 서구가 지난 28일 서구청 들불홀에서 '2025년 미용업 종사자 전문기술교육 성과 공유회'를 열었다. 광주 서구 제공

AD

29일 서구에 따르면 이번 행사는 지난 4~9월 6개월간 추진된 미용업 소상공인 대상 전문기술교육의 주요 성과를 공유하고, 수료자 간 소통과 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 서구 미용업계 현장 종사자, 교육 수료자, 협회 관계자 등 80여명이 참석, ▲교육활동 영상 상영 ▲수료자 사례 발표 ▲발전 방향 토론 등으로 실질적인 성과를 공유했다.

특히 공유회에서는 대한미용사회 중앙회 정유진 강사가 '최신 트렌드 커트·펌 완전정복'을 주제로 특강을 진행해 참석자들의 큰 호응 속에 실무 중심의 역량 강화 시간을 가졌다. 또 김이강 서구청장과 김혜일 교육협력관이 음악으로 소통하는 렉처콘서트를 선보였다.

이번 교육은 ㈔대한미용사회 중앙회 광주시서구지회가 주관했으며 ▲헤어커트 ▲펌 ▲염색 ▲두피클리닉 등 4개 부문 17차시 과정으로 운영됐다. 관내 100㎡ 미만 소규모 미용업 종사자 145명이 참여해 높은 관심을 보였고, 교육 만족도는 92.7%로 조사됐다.





AD

김이강 구청장은 "이번 성과공유회는 미용업계 종사자들이 기술 역량을 키우고 서로 교류하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역 소상공인들이 성장할 수 있도록 교육, 컨설팅 등 지원을 확대해 골목경제 활성화를 이끌겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>