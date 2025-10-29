광주 서구, 미용 종사자 '기술교육 성과 공유회'

교육 만족도 92.7%…골목경제 활성화 기대
광주시 서구가 지난 28일 서구청 들불홀에서 '2025년 미용업 종사자 전문기술교육 성과 공유회'를 열었다.
29일 서구에 따르면 이번 행사는 지난 4~9월 6개월간 추진된 미용업 소상공인 대상 전문기술교육의 주요 성과를 공유하고, 수료자 간 소통과 향후 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
행사에는 서구 미용업계 현장 종사자, 교육 수료자, 협회 관계자 등 80여명이 참석, ▲교육활동 영상 상영 ▲수료자 사례 발표 ▲발전 방향 토론 등으로 실질적인 성과를 공유했다.
특히 공유회에서는 대한미용사회 중앙회 정유진 강사가 '최신 트렌드 커트·펌 완전정복'을 주제로 특강을 진행해 참석자들의 큰 호응 속에 실무 중심의 역량 강화 시간을 가졌다. 또 김이강 서구청장과 김혜일 교육협력관이 음악으로 소통하는 렉처콘서트를 선보였다.
이번 교육은 ㈔대한미용사회 중앙회 광주시서구지회가 주관했으며 ▲헤어커트 ▲펌 ▲염색 ▲두피클리닉 등 4개 부문 17차시 과정으로 운영됐다. 관내 100㎡ 미만 소규모 미용업 종사자 145명이 참여해 높은 관심을 보였고, 교육 만족도는 92.7%로 조사됐다.
김이강 구청장은 "이번 성과공유회는 미용업계 종사자들이 기술 역량을 키우고 서로 교류하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역 소상공인들이 성장할 수 있도록 교육, 컨설팅 등 지원을 확대해 골목경제 활성화를 이끌겠다"고 말했다.
