계명대 동산도서관, 고문헌 특별전 ‘병자호란의 기억’ 30일 개최…관람 무료

도서관 소장 병자호란 관련 고문헌 40여 점 전시
계명대학교(총장 신일희) 동산도서관은 30일부터 '병자호란의 기억'이라는 주제로 고문헌 특별전을 개최한다.
이번 전시는 강대국 교체라는 국제 정세 속에서 외교·국방·내치 등 국가적 대응 실패로 이어진 병자호란의 역사적 교훈을 통해 현실을 직시하는 지혜와 타인을 이해하는 유연성의 중요성을 전하고자 기획됐다.
전시는 ▲전쟁의 배경이 된 국제 정세와 국내 세력 변동 ▲전쟁 발발과 남한산성 항복의 전개 과정 ▲전쟁 이후의 상처와 정신적 북벌 완성 과정 등 3개 주제로 구성됐다.
전시 자료로는 북방 기병에 대비한 무기 사용법을 수록한 ▲무예제보번역속집(1610, 보물), 명 황제를 향한 최초의 '오배삼고두례'가 기록된 ▲천사일로일기(1537, 대구시 유형문화유산), 숙종 때 북벌 완수자로 재평가된 나선정벌 신유 장군의 ▲북정록(1658, 대구시 유형문화유산), 나만갑의 ▲병자록, 남급의 ▲난리일기 등 병자호란 관련 지정 국가유산을 포함한 고문헌 40여 점이 전시된다.
전시는 계명대학교 성서캠퍼스 동산도서관 벽오고문헌실에서 30일부터 11월 13일까지 진행되며, 전시 기간 중 오전 10시와 오후 2시에는 해설이 포함된 전시 투어 프로그램이 운영된다.
관람은 무료이며, 토·일요일은 휴관이다.
오동근 동산도서관장(문헌정보학과 교수)은 "이번 특별전은 자체 소장 자료만으로 전시를 구성한 점에 의미가 있다"며, "조선 후기 사회에 큰 영향을 끼친 병자호란의 역사를 통해 현재를 돌아보는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
한편, 동산도서관은 1999년 대학 최초로 도서관을 지역사회에 개방한 이후 2011년부터 현재까지 지역 내 학교도서관, 기업체도서관, 작은도서관 등에 대한 멘토 봉사활동을 진행해왔다.
또한, 1968년부터 고문헌을 수집한 결과, 23종 97책의 국가 지정 문화유산(보물)과 9종 20책의 대구광역시 지정 유형 문화유산을 소장하고 있다. 이는 사립대학 도서관 중 보물 보유 수 1위 기록이다.
