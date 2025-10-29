'77억 최고가 전세' 90년생 정체…'390만' 유튜버 지무비였다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영화 유튜버 지무비

'나인원한남' 전세 계약

영화 유튜버 지무비. 지무비 인스타그램

서울 용산구 한남동 '나인원한남'의 75평 최고가 전세 계약자가 390만명의 구독자를 보유한 영화 리뷰 유튜버 '지무비'로 전해졌다.

28일 한국경제TV에 따르면 지무비는 지난 7월 나인원한남 전용면적 206㎡(75평) 한 가구를 보증금 77억원에 전세 계약을 체결했다. 이는 해당 면적대 전세 거래 사상 최고가다. 불과 두 달 전인 5월 같은 평형이 70억원에 거래된 것과 비교하면 단기간에 7억원이나 오른 금액이다.

영화 유튜버 지무비. 지무비 인스타그램

2019년 준공된 나인원한남은 과거 용산 미군기지 외인아파트 부지에 들어선 초고급 주거단지다. 롯데건설이 시공했으며 국내 최고 설계사 에이앤유 디자인그룹과 세계적인 설계사 SMDP의 최고경영자 스콧 사버가 설계를 맡았다.

이 아파트는 지하 4층, 지상 5~9층 9개 동, 전용면적 206~273㎡의 총 341개 가구 규모다. 단지에는 중앙공원과 연계한 1㎞의 산책로가 조성돼 있고 고급 자재로 마감한 실내 수영장과 피트니스 센터, 실내 골프장, 프라이빗 파티룸, 게스트하우스 등을 갖췄다. 호텔급 조식 서비스로도 유명하다.

나인원한남, '톱스타와 회장님의 아파트'

특히 단지 입구부터 외부인 출입을 철저히 차단하는 '게이티드 하우스'로 조성돼 프라이버시를 중시하는 유명인들의 선택을 받아왔다. 방탄소년단(BTS)의 RM과 지민, 빅뱅 지드래곤(GD), 배우 송중기, 이종석, 주지훈, 배용준·박수진 부부와 손준호·김소현 부부 등 톱스타들은 물론, 허영인 SPC그룹 회장, 유석훈 유진기업 사장, 허준홍 삼양통상 사장, 조현범 한국앤컴퍼니 회장 등 재계 인사들이 이곳에 거주 중인 것으로 알려졌다.





서울 용산구 한남동 '나인원한남'. 연합뉴스

1990년생인 지무비는 은행원과 승무원을 꿈꾸며 취업 준비를 하던 중, 2017년 유튜브 채널을 개설해 현재 한국 영화 리뷰 유튜버 1위 자리를 지키고 있다. 그는 한 방송에서 "전 재산 28만원으로 시작해 365일 중 360일을 일했다"며 "지금은 한 달에 은행원 연봉의 4배를 번다"라고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 평균적으로 한 달 억대 수준을 벌어들이는 것으로 알려졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

