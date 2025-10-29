"취약계층 이동권 보장"…하이트진로, 자동차 11대 쐈다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취약계층 이동 편의성 향상 위해 이동차량 후원 지속

올해 11대 포함 2015년부터 11년간 누적 91대 지원

하이트진로가 11년째 지속하고 있는 '이동차량 지원사업'의 차량 전달식을 마무리했다.

하이트진로는 지난 28일 서초사옥에서 김인규 하이트진로 대표이사와 전국 10개 사회복지기관 대표 및 관계자들이 참석한 가운데 이동차량 지원사업의 차량 전달식을 진행했다고 29일 밝혔다.

2015년부터 시작된 이동차량 지원사업은 이동이 불편한 독거노인 및 장애인 등 사회적 취약계층의 이동 편의성을 보장하기 위해 하이트진로가 11년째 지속하고 있다. 이동차량 지원사업은 '하이트진로 챔피언십' 골프 대회 참가 선수들의 상금 일부와 하이트진로 기부금으로 운영되고 있다.

김인규 하이트진로 대표(앞줄 오른쪽 5번째)와 사회복지기관 대표 및 관계자가 지난 28일 열린 이동차량 전달식에서 기념촬영을 하고 있다.[사진=하이트진로]

하이트진로는 차량 지원 기관 선정을 위해 지난 5월 사회복지기관 대상 공모를 진행해 서류 심사와 영상자료 심사를 거쳐 최종 11곳을 선정했다. 올해는 경차 10대와 승합차 1대 총 11대를 지원하며, 올해 지원 차량을 포함하면 11년 동안 전국 사회복지기관에 총 91대의 차량을 지원하게 된다.

김인규 하이트진로 대표는 "지역사회 취약계층의 이동 편의성 향상에 실질적인 도움이 되고자 매년 차량을 후원하고 있다"며 "이동의 불편이 일상의 단절로 이어지지 않도록 앞으로도 이동차량 지원사업을 이어가겠다"고 밝혔다.





한편, 하이트진로는 이동차량 지원사업 외에도 '진심을 多하다'라는 사회공헌 가치 아래 취약계층을 위한 설·추석 명절 및 연말 나눔 행사, 쪽방촌 거주민 후원 등 다양한 활동을 매년 지속하고 있다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

